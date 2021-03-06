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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية

بسبب أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك

أغلقت بلدية محافظة ينبع، مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، مع وجود أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مما استدعى الأمر مصادرتها وإتلافها.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، والتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع، مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، مع وجود أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مما استدعى الأمر مصادرتها وإتلافها.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، والتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
05:59 PM

بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية

بسبب أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع، مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، مع وجود أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مما استدعى الأمر مصادرتها وإتلافها.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، والتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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