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31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

لملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة "كورونا"

ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بطولة الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غداً بمشاركة 31 جامعة وكلية سعودية في مسابقات فيفا 21 وركيت ليق ورينبو 6 سيج للطلاب ومسابقة فيفا 21 للطالبات.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني: هذا النوع من المسابقات يُقام للمرة الأولى في تاريخ مسابقات اتحاد الجامعات حرصاً منه على دعم البيئة الجامعية وملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة كورونا، واستمراراً لأنشطته وفقاً لجميع الاحترازات والبروتوكولات من وزارة التعليم.

وأضاف: تُعد المسابقة باكورة تعاون بين اتحادي الجامعات والرياضات الإلكترونية والذهنية، والتي نأمل من خلالها دعم رياضة الوطن والارتقاء بها وصولاً لتحقيق البطولات العالمية باسم الرياضة الجامعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية
سبق

ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بطولة الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غداً بمشاركة 31 جامعة وكلية سعودية في مسابقات فيفا 21 وركيت ليق ورينبو 6 سيج للطلاب ومسابقة فيفا 21 للطالبات.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني: هذا النوع من المسابقات يُقام للمرة الأولى في تاريخ مسابقات اتحاد الجامعات حرصاً منه على دعم البيئة الجامعية وملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة كورونا، واستمراراً لأنشطته وفقاً لجميع الاحترازات والبروتوكولات من وزارة التعليم.

وأضاف: تُعد المسابقة باكورة تعاون بين اتحادي الجامعات والرياضات الإلكترونية والذهنية، والتي نأمل من خلالها دعم رياضة الوطن والارتقاء بها وصولاً لتحقيق البطولات العالمية باسم الرياضة الجامعية.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
02:17 PM

31 جامعة وكلية تشارك في انطلاق بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

لملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بطولة الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غداً بمشاركة 31 جامعة وكلية سعودية في مسابقات فيفا 21 وركيت ليق ورينبو 6 سيج للطلاب ومسابقة فيفا 21 للطالبات.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني: هذا النوع من المسابقات يُقام للمرة الأولى في تاريخ مسابقات اتحاد الجامعات حرصاً منه على دعم البيئة الجامعية وملء فراغ الطلاب والطالبات فيما ينفعهم في ظل استمرار جائحة كورونا، واستمراراً لأنشطته وفقاً لجميع الاحترازات والبروتوكولات من وزارة التعليم.

وأضاف: تُعد المسابقة باكورة تعاون بين اتحادي الجامعات والرياضات الإلكترونية والذهنية، والتي نأمل من خلالها دعم رياضة الوطن والارتقاء بها وصولاً لتحقيق البطولات العالمية باسم الرياضة الجامعية.

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