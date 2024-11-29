النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير: 60 ترخيصًا صناعيًّا في أكتوبر منها 83 % استثمارات وطنية

فيما بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج.. وصادرة عن المركز الوطني للمعلومات

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مُسجِّلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ 0.18 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10216 مصنعًا، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23 %، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 تريليون ريال.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8630 عاملاً خلال شهر أكتوبر، منهم 3194 سعوديًّا بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 %، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملاً، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل.

وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بعشرة تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكَّلة بتسعة تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3 %، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3 %.

وحول المصانع التي بدأت الإنتاج أوضحت الوزارة أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مبينة أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى 4 آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65 %.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في السعودية، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير: 60 ترخيصًا صناعيًّا في أكتوبر منها 83 % استثمارات وطنية
سبق

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مُسجِّلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ 0.18 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10216 مصنعًا، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23 %، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 تريليون ريال.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8630 عاملاً خلال شهر أكتوبر، منهم 3194 سعوديًّا بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 %، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملاً، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل.

وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بعشرة تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكَّلة بتسعة تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3 %، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3 %.

وحول المصانع التي بدأت الإنتاج أوضحت الوزارة أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مبينة أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى 4 آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65 %.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في السعودية، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:20 PM

تقرير: 60 ترخيصًا صناعيًّا في أكتوبر منها 83 % استثمارات وطنية

فيما بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج.. وصادرة عن المركز الوطني للمعلومات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
358

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مُسجِّلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ 0.18 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10216 مصنعًا، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23 %، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 تريليون ريال.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8630 عاملاً خلال شهر أكتوبر، منهم 3194 سعوديًّا بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 %، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملاً، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل.

وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بعشرة تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكَّلة بتسعة تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3 %، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3 %.

وحول المصانع التي بدأت الإنتاج أوضحت الوزارة أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مبينة أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى 4 آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65 %.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في السعودية، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,955
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,260
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة