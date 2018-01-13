وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": لا تزال التوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن تتسبب في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية لها.

"الأرصاد": استمرار تأثير الكتلة الباردة على المملكة حتى نهاية الأسبوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12 أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": لا تزال التوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن تتسبب في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية لها.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 02:45 PM

"الأرصاد": استمرار تأثير الكتلة الباردة على المملكة حتى نهاية الأسبوع تسبب في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة على الرياض والشرقية





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أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": لا تزال التوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن تتسبب في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية لها.