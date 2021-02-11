وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، وتجاوز آليات الحماية، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، وأعطال في الذاكرة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة "DoS".
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، وتجاوز آليات الحماية، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، وأعطال في الذاكرة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة "DoS".
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:20 PM
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديثات لمايكروسوفت
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، وتجاوز آليات الحماية، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، وأعطال في الذاكرة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة "DoS".