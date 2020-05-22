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كورونا عربيًّا.. البحرين تسجل 164.. والمغرب تؤكد 121 إصابة جديدة

تماثل 131 حالة أخرى للشفاء بالأولى.. والدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بالثانية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 164 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 131 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 94 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 68 حالة لمخالطين لمصابين، إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج .

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 4004 حتى الآن بعد تسجيل 131 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة، وأن عدد "الحالات القائمة" بلغ 4322 منها 4315 "مستقرة" و 7 تحت العناية .

من جانبها أعلنت المغرب عن تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 88 حالة تم تسجيلها في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، والباقي سجل في طنجة وفاس ومراكش، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7332، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة إضافية.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4377 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31%، متبوعة بمراكش ب 18 %، وفاس وطنجة ب 14 %.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا عربيًّا.. البحرين تسجل 164.. والمغرب تؤكد 121 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 164 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 131 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 94 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 68 حالة لمخالطين لمصابين، إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج .

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 4004 حتى الآن بعد تسجيل 131 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة، وأن عدد "الحالات القائمة" بلغ 4322 منها 4315 "مستقرة" و 7 تحت العناية .

من جانبها أعلنت المغرب عن تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 88 حالة تم تسجيلها في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، والباقي سجل في طنجة وفاس ومراكش، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7332، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة إضافية.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4377 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31%، متبوعة بمراكش ب 18 %، وفاس وطنجة ب 14 %.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
08:55 PM

كورونا عربيًّا.. البحرين تسجل 164.. والمغرب تؤكد 121 إصابة جديدة

تماثل 131 حالة أخرى للشفاء بالأولى.. والدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بالثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 164 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 131 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الإصابات الجديدة بينها 94 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 68 حالة لمخالطين لمصابين، إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج .

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 4004 حتى الآن بعد تسجيل 131 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة، وأن عدد "الحالات القائمة" بلغ 4322 منها 4315 "مستقرة" و 7 تحت العناية .

من جانبها أعلنت المغرب عن تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 88 حالة تم تسجيلها في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، والباقي سجل في طنجة وفاس ومراكش، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7332، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة إضافية.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4377 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31%، متبوعة بمراكش ب 18 %، وفاس وطنجة ب 14 %.

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