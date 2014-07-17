النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة "حي عربي" يزيّن احتفالات مدينة الورد في أول مواسمها

يدشن مهرجان موسم الطائف الأول في بداية مطلع أغسطس، ويتيح لزواره الاستمتاع بـ100 فعالية متنوعة.

ويشارك لأول مرة 11 بلدًا عربيًّا في "حي العرب" الذي يتوسط في سوق عكاظ للمرة الأولى بمشاركة: (الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، والمغرب، وتونس) يعرضون ثقافتهم المحلية ومأكولاتهم الشهيرة.

ويركز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 30 يومًا على التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، ووفرة منتجها الطبيعي، وجوها المعتدل من خلال فعاليات متنوعة تغطي عددًا من الفاعليات الرامية لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع عن قرب بالتنوع الفني والثقافي للطائف، إلى جانب جمالها الطبيعي والأجواء المعتدلة، كما تتوزع فعاليات المهرجان على مناطق مختلفة، مصممة لتمكين السياح داخل السعودية وخارجها من المشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
لأول مرة "حي عربي" يزيّن احتفالات مدينة الورد في أول مواسمها
سبق

يدشن مهرجان موسم الطائف الأول في بداية مطلع أغسطس، ويتيح لزواره الاستمتاع بـ100 فعالية متنوعة.

ويشارك لأول مرة 11 بلدًا عربيًّا في "حي العرب" الذي يتوسط في سوق عكاظ للمرة الأولى بمشاركة: (الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، والمغرب، وتونس) يعرضون ثقافتهم المحلية ومأكولاتهم الشهيرة.

ويركز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 30 يومًا على التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، ووفرة منتجها الطبيعي، وجوها المعتدل من خلال فعاليات متنوعة تغطي عددًا من الفاعليات الرامية لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع عن قرب بالتنوع الفني والثقافي للطائف، إلى جانب جمالها الطبيعي والأجواء المعتدلة، كما تتوزع فعاليات المهرجان على مناطق مختلفة، مصممة لتمكين السياح داخل السعودية وخارجها من المشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
12:22 PM

لأول مرة "حي عربي" يزيّن احتفالات مدينة الورد في أول مواسمها

A A A
خالد خليل - الرياض
4
3,919

يدشن مهرجان موسم الطائف الأول في بداية مطلع أغسطس، ويتيح لزواره الاستمتاع بـ100 فعالية متنوعة.

ويشارك لأول مرة 11 بلدًا عربيًّا في "حي العرب" الذي يتوسط في سوق عكاظ للمرة الأولى بمشاركة: (الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، والمغرب، وتونس) يعرضون ثقافتهم المحلية ومأكولاتهم الشهيرة.

ويركز المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 30 يومًا على التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، ووفرة منتجها الطبيعي، وجوها المعتدل من خلال فعاليات متنوعة تغطي عددًا من الفاعليات الرامية لتمكين زوار المهرجان من الاستمتاع عن قرب بالتنوع الفني والثقافي للطائف، إلى جانب جمالها الطبيعي والأجواء المعتدلة، كما تتوزع فعاليات المهرجان على مناطق مختلفة، مصممة لتمكين السياح داخل السعودية وخارجها من المشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,119
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,968
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,045
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,909

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة