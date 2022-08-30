النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. "استشاري أمراض مُعْدية": توقعات بارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقرب الشتاء

قال: إن المسموح لهم بالعودة من المحصنين بجرعتين وهذا يخفف الأعراض والمضاعفات حال الإصابة

كشف استشاري الأمراض المُعْدية الدكتور محمد بوسعيد، عن توقعات بارتفاع حالات الاصابة بفيروس ‫#كورونا (كوفيد-١٩) مع عودة الدراسة الحضورية ومع قرب دخول فصل الشتاء.

وعن المخاوف من ارتفاع الحالات والإصابات الجديدة بكورونا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة قال الدكتور "بوسعيد" لقناة "الإخبارية" بأن "أي تجمّع واجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يكون هناك فيها حالات، وهذا متوقع جداً".

ولفت إلى أن "جميع من سُمِح لهم بالعودة الحضورية في المدارس هم من المحصنين بجرعتين من اللقاحات، وهذا يخفف من أعراض المرض ومضاعفاته في حال الإصابة لا قدّر الله".

وعن تحذير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من 236 ألف حالة وفاة متوقعة في أوروبا جراء فيروس كورونا بحلول ديسمبر، أضاف "بوسعيد": "هذه توقعات، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يجزم بهذه الأعداد والأرقام"، مشيراً إلى أن "الشتاء قادم والمدارس الآن بدأت، فتوجد احتمالية لأن تزيد الحالات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. "استشاري أمراض مُعْدية": توقعات بارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقرب الشتاء
سبق

كشف استشاري الأمراض المُعْدية الدكتور محمد بوسعيد، عن توقعات بارتفاع حالات الاصابة بفيروس ‫#كورونا (كوفيد-١٩) مع عودة الدراسة الحضورية ومع قرب دخول فصل الشتاء.

وعن المخاوف من ارتفاع الحالات والإصابات الجديدة بكورونا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة قال الدكتور "بوسعيد" لقناة "الإخبارية" بأن "أي تجمّع واجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يكون هناك فيها حالات، وهذا متوقع جداً".

ولفت إلى أن "جميع من سُمِح لهم بالعودة الحضورية في المدارس هم من المحصنين بجرعتين من اللقاحات، وهذا يخفف من أعراض المرض ومضاعفاته في حال الإصابة لا قدّر الله".

وعن تحذير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من 236 ألف حالة وفاة متوقعة في أوروبا جراء فيروس كورونا بحلول ديسمبر، أضاف "بوسعيد": "هذه توقعات، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يجزم بهذه الأعداد والأرقام"، مشيراً إلى أن "الشتاء قادم والمدارس الآن بدأت، فتوجد احتمالية لأن تزيد الحالات".

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:16 PM

فيديو.. "استشاري أمراض مُعْدية": توقعات بارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقرب الشتاء

قال: إن المسموح لهم بالعودة من المحصنين بجرعتين وهذا يخفف الأعراض والمضاعفات حال الإصابة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,358

كشف استشاري الأمراض المُعْدية الدكتور محمد بوسعيد، عن توقعات بارتفاع حالات الاصابة بفيروس ‫#كورونا (كوفيد-١٩) مع عودة الدراسة الحضورية ومع قرب دخول فصل الشتاء.

وعن المخاوف من ارتفاع الحالات والإصابات الجديدة بكورونا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة قال الدكتور "بوسعيد" لقناة "الإخبارية" بأن "أي تجمّع واجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يكون هناك فيها حالات، وهذا متوقع جداً".

ولفت إلى أن "جميع من سُمِح لهم بالعودة الحضورية في المدارس هم من المحصنين بجرعتين من اللقاحات، وهذا يخفف من أعراض المرض ومضاعفاته في حال الإصابة لا قدّر الله".

وعن تحذير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من 236 ألف حالة وفاة متوقعة في أوروبا جراء فيروس كورونا بحلول ديسمبر، أضاف "بوسعيد": "هذه توقعات، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يجزم بهذه الأعداد والأرقام"، مشيراً إلى أن "الشتاء قادم والمدارس الآن بدأت، فتوجد احتمالية لأن تزيد الحالات".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,185
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,734
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة