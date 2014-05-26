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"التجارة" تدعو المسجَّلين في "معروف" لإصدار وثيقة العمل الحُر إلكترونيًّا

ممن ليس لديهم سجلات تجارية بهدف تعزيز موثوقية تعاملاتهم الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة ضرورة قيام الممارسين للتجارة الإلكترونية المسجلين في منصة "معروف" الإلكترونية "ممن ليس لديهم سجلات تجارية" بإصدار وثيقة العمل الحر "المجانية" إلكترونياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية.


وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن وثيقة العمل الحر "تُصدر مجاناً" وتهدف إلى توثيق الأعمال والاستفادة من المميزات والخدمات، ولا يترتب على إصدارها أي تبعات على برنامج الدعم.


وأضافت أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها، أبرزها: فتح حساب بنكي "تجاري"، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل "عبر بنك التنمية الاجتماعية"، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، ويمكن إصدارها بشكل إلكتروني من خلال: ‏https://freelance.sa/ecommerce


ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين الوزارتين ، وتوفير خيارات أوسع لممارسي التجارة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارتين.

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"التجارة" تدعو المسجَّلين في "معروف" لإصدار وثيقة العمل الحُر إلكترونيًّا
سبق

أعلنت وزارة التجارة ضرورة قيام الممارسين للتجارة الإلكترونية المسجلين في منصة "معروف" الإلكترونية "ممن ليس لديهم سجلات تجارية" بإصدار وثيقة العمل الحر "المجانية" إلكترونياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية.


وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن وثيقة العمل الحر "تُصدر مجاناً" وتهدف إلى توثيق الأعمال والاستفادة من المميزات والخدمات، ولا يترتب على إصدارها أي تبعات على برنامج الدعم.


وأضافت أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها، أبرزها: فتح حساب بنكي "تجاري"، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل "عبر بنك التنمية الاجتماعية"، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، ويمكن إصدارها بشكل إلكتروني من خلال: ‏https://freelance.sa/ecommerce


ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين الوزارتين ، وتوفير خيارات أوسع لممارسي التجارة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارتين.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
12:06 AM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:06 AM

"التجارة" تدعو المسجَّلين في "معروف" لإصدار وثيقة العمل الحُر إلكترونيًّا

ممن ليس لديهم سجلات تجارية بهدف تعزيز موثوقية تعاملاتهم الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة ضرورة قيام الممارسين للتجارة الإلكترونية المسجلين في منصة "معروف" الإلكترونية "ممن ليس لديهم سجلات تجارية" بإصدار وثيقة العمل الحر "المجانية" إلكترونياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية.


وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن وثيقة العمل الحر "تُصدر مجاناً" وتهدف إلى توثيق الأعمال والاستفادة من المميزات والخدمات، ولا يترتب على إصدارها أي تبعات على برنامج الدعم.


وأضافت أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها، أبرزها: فتح حساب بنكي "تجاري"، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل "عبر بنك التنمية الاجتماعية"، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، ويمكن إصدارها بشكل إلكتروني من خلال: ‏https://freelance.sa/ecommerce


ويأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين الوزارتين ، وتوفير خيارات أوسع لممارسي التجارة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارتين.

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