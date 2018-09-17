روسيا تشجب الهجوم التخريبي على منشآت النفط السعودية

حذّرت من موجة جديدة لعدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي

شجبت روسيا الاتحادية، بشكل حازم، الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن قلقها البالغ حيال مثل هذا التطور للأحداث.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: إننا ندين بشدة تلك الهجمات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وإثارة موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.