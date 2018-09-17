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#مجلس_الوزراء اطلع على ما عرضه #وزير_الطاقة عن الآثار الجسيمة للاعتداء

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روسيا تشجب الهجوم التخريبي على منشآت النفط السعودية

حذّرت من موجة جديدة لعدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي

شجبت روسيا الاتحادية، بشكل حازم، الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن قلقها البالغ حيال مثل هذا التطور للأحداث.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: إننا ندين بشدة تلك الهجمات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وإثارة موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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روسيا تشجب الهجوم التخريبي على منشآت النفط السعودية
سبق

شجبت روسيا الاتحادية، بشكل حازم، الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن قلقها البالغ حيال مثل هذا التطور للأحداث.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: إننا ندين بشدة تلك الهجمات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وإثارة موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
03:57 PM

روسيا تشجب الهجوم التخريبي على منشآت النفط السعودية

حذّرت من موجة جديدة لعدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
2,533

شجبت روسيا الاتحادية، بشكل حازم، الهجوم التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن قلقها البالغ حيال مثل هذا التطور للأحداث.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: إننا ندين بشدة تلك الهجمات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وإثارة موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمي مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.

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