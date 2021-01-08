القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

تغلب فريق القادسية الأول لكرة القدم على ضيفه فريق نادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الخبر في المنطقة الشرقية، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتقدم القادسية في زمن الشوط الأول بهدفين، حيث حقق اللاعب أسبريا الهدف الأول عند الدقيقة 12، فيما تمكن اللاعب حمد اليامي من إضافة الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة 3 +45.



وفي زمن الشوط الثاني حاول فريق الأهلي العودة، ولكن "العمري" أكد تفوق القادسية بثلاثية بعد إحرازه لهدف في الدقيقة ٧٦، وقبل نهاية اللقاء أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الأهلاوي الوحيد عند الدقيقة 78.