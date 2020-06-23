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أغلقت أكبر مؤسسة لمكافحة "العوز".. إيران تعتقل "نصير الفقراء" بذريعة أمنية

بزعم اتهامه بتشويه مبادئ الجمهورية والترويج للأفكار الغربية

كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مؤخرًا شارمين ميميندي نجاد، مؤسس ومدير أكبر منظمة غير حكومية لمكافحة الفقر في البلاد، وأغلقت مكتبها الرئيسي.

ولم تعلّق السلطات الإيرانية على اعتقال ميميندي نجاد، مدير مؤسسة "الإمام علي" الخيرية؛ بينما ذكر راديو "فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك، أن الحرس الثوري استهدف الجمعية ومديرها "تحت ذريعة أمنية".

وتأسست جمعية إغاثة الطلاب الشعبية، التي يشار إليها عادة باسم جمعية الإمام علي، عام 1999، كأول منظمة طلابية غير حكومية أو سياسية، في جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران.

ولدى الجمعية الآن شبكة كبيرة من آلاف المتطوعين حتى في المناطق النائية من البلاد، وعادة ما يكون متطوعوها من بين أوائل المستجيبين للأزمات في أوقات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري عن "مصدر مطلع"، تأكيده اعتقال ميميندي نجاد، قائلًا إنه "يؤسس شبكات للتسلل على مستويات مختلفة من المجتمع تحت ستار العمل العام".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"؛ كثيرًا ما يردد المرشد الإيراني علي خامنئي كلمة "التسلل" عندما يدور حديث التدخل الغربي في شؤون البلاد، وهي إحدى التهم التي توجهها السلطات عادة للأفراد عندما تريد إدانتهم بـ"التجسس أو التعاون مع الأعداء".

وذكر "المصدر المطلع" للوكالة أن "ميميندي نجاد ووكلاءه قاموا بتشويه مبادئ الجمهورية والترويج للأفكار الغربية"، متهمًا إياه باستخدام المؤسسة الخيرية للقيام "بأعمال واسعة النطاق ضد المجتمع الإيراني والعمل مع وسائل إعلام معادية".

وتُعامل السلطات الإيرانية دائمًا المنظمات غير الحكومية المستقلة -بغض النظر عن طبيعية نشاطها- بدرجة عالية من الشك، وكثيرًا ما اعتقل النظام أصحابها بتهمة "العمالة لصالح الأعداء" ووضعوا قادتها ونشطاءها خلف القضبان.

وتصر الجمعية على أنها غير حزبية؛ لكن السلطات الإيرانية بدأت تنظر إليها في السنوات القليلة الماضية على أنها تهديد؛ لا سيما مع نمو نفوذها وشبكاتها بين الطلاب وعامة السكان.

وبدأت الشكوك الحكومية بالجمعية، بعد أن وسعت أنشطتها وحملاتها من إعطاء الأموال للفقراء إلى مجالات تعتبرها السلطات "أكثر خطورة"، مثل الحملات ضد إعدام القاصرين وزواج الأطفال.

وخلال احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، انتقدت جمعية الإمام علي الحكومة؛ لأنها وصفت المتظاهرين الذين يعانون الفقر وخرجوا للشوارع بأنهم "أعداء للوطن".

قوات الأمن الإيرانية شارمين ميميندي نجاد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أغلقت أكبر مؤسسة لمكافحة "العوز".. إيران تعتقل "نصير الفقراء" بذريعة أمنية
سبق

كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مؤخرًا شارمين ميميندي نجاد، مؤسس ومدير أكبر منظمة غير حكومية لمكافحة الفقر في البلاد، وأغلقت مكتبها الرئيسي.

ولم تعلّق السلطات الإيرانية على اعتقال ميميندي نجاد، مدير مؤسسة "الإمام علي" الخيرية؛ بينما ذكر راديو "فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك، أن الحرس الثوري استهدف الجمعية ومديرها "تحت ذريعة أمنية".

وتأسست جمعية إغاثة الطلاب الشعبية، التي يشار إليها عادة باسم جمعية الإمام علي، عام 1999، كأول منظمة طلابية غير حكومية أو سياسية، في جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران.

ولدى الجمعية الآن شبكة كبيرة من آلاف المتطوعين حتى في المناطق النائية من البلاد، وعادة ما يكون متطوعوها من بين أوائل المستجيبين للأزمات في أوقات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري عن "مصدر مطلع"، تأكيده اعتقال ميميندي نجاد، قائلًا إنه "يؤسس شبكات للتسلل على مستويات مختلفة من المجتمع تحت ستار العمل العام".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"؛ كثيرًا ما يردد المرشد الإيراني علي خامنئي كلمة "التسلل" عندما يدور حديث التدخل الغربي في شؤون البلاد، وهي إحدى التهم التي توجهها السلطات عادة للأفراد عندما تريد إدانتهم بـ"التجسس أو التعاون مع الأعداء".

وذكر "المصدر المطلع" للوكالة أن "ميميندي نجاد ووكلاءه قاموا بتشويه مبادئ الجمهورية والترويج للأفكار الغربية"، متهمًا إياه باستخدام المؤسسة الخيرية للقيام "بأعمال واسعة النطاق ضد المجتمع الإيراني والعمل مع وسائل إعلام معادية".

وتُعامل السلطات الإيرانية دائمًا المنظمات غير الحكومية المستقلة -بغض النظر عن طبيعية نشاطها- بدرجة عالية من الشك، وكثيرًا ما اعتقل النظام أصحابها بتهمة "العمالة لصالح الأعداء" ووضعوا قادتها ونشطاءها خلف القضبان.

وتصر الجمعية على أنها غير حزبية؛ لكن السلطات الإيرانية بدأت تنظر إليها في السنوات القليلة الماضية على أنها تهديد؛ لا سيما مع نمو نفوذها وشبكاتها بين الطلاب وعامة السكان.

وبدأت الشكوك الحكومية بالجمعية، بعد أن وسعت أنشطتها وحملاتها من إعطاء الأموال للفقراء إلى مجالات تعتبرها السلطات "أكثر خطورة"، مثل الحملات ضد إعدام القاصرين وزواج الأطفال.

وخلال احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، انتقدت جمعية الإمام علي الحكومة؛ لأنها وصفت المتظاهرين الذين يعانون الفقر وخرجوا للشوارع بأنهم "أعداء للوطن".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:20 PM

أغلقت أكبر مؤسسة لمكافحة "العوز".. إيران تعتقل "نصير الفقراء" بذريعة أمنية

بزعم اتهامه بتشويه مبادئ الجمهورية والترويج للأفكار الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مؤخرًا شارمين ميميندي نجاد، مؤسس ومدير أكبر منظمة غير حكومية لمكافحة الفقر في البلاد، وأغلقت مكتبها الرئيسي.

ولم تعلّق السلطات الإيرانية على اعتقال ميميندي نجاد، مدير مؤسسة "الإمام علي" الخيرية؛ بينما ذكر راديو "فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك، أن الحرس الثوري استهدف الجمعية ومديرها "تحت ذريعة أمنية".

وتأسست جمعية إغاثة الطلاب الشعبية، التي يشار إليها عادة باسم جمعية الإمام علي، عام 1999، كأول منظمة طلابية غير حكومية أو سياسية، في جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران.

ولدى الجمعية الآن شبكة كبيرة من آلاف المتطوعين حتى في المناطق النائية من البلاد، وعادة ما يكون متطوعوها من بين أوائل المستجيبين للأزمات في أوقات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري عن "مصدر مطلع"، تأكيده اعتقال ميميندي نجاد، قائلًا إنه "يؤسس شبكات للتسلل على مستويات مختلفة من المجتمع تحت ستار العمل العام".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"؛ كثيرًا ما يردد المرشد الإيراني علي خامنئي كلمة "التسلل" عندما يدور حديث التدخل الغربي في شؤون البلاد، وهي إحدى التهم التي توجهها السلطات عادة للأفراد عندما تريد إدانتهم بـ"التجسس أو التعاون مع الأعداء".

وذكر "المصدر المطلع" للوكالة أن "ميميندي نجاد ووكلاءه قاموا بتشويه مبادئ الجمهورية والترويج للأفكار الغربية"، متهمًا إياه باستخدام المؤسسة الخيرية للقيام "بأعمال واسعة النطاق ضد المجتمع الإيراني والعمل مع وسائل إعلام معادية".

وتُعامل السلطات الإيرانية دائمًا المنظمات غير الحكومية المستقلة -بغض النظر عن طبيعية نشاطها- بدرجة عالية من الشك، وكثيرًا ما اعتقل النظام أصحابها بتهمة "العمالة لصالح الأعداء" ووضعوا قادتها ونشطاءها خلف القضبان.

وتصر الجمعية على أنها غير حزبية؛ لكن السلطات الإيرانية بدأت تنظر إليها في السنوات القليلة الماضية على أنها تهديد؛ لا سيما مع نمو نفوذها وشبكاتها بين الطلاب وعامة السكان.

وبدأت الشكوك الحكومية بالجمعية، بعد أن وسعت أنشطتها وحملاتها من إعطاء الأموال للفقراء إلى مجالات تعتبرها السلطات "أكثر خطورة"، مثل الحملات ضد إعدام القاصرين وزواج الأطفال.

وخلال احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، انتقدت جمعية الإمام علي الحكومة؛ لأنها وصفت المتظاهرين الذين يعانون الفقر وخرجوا للشوارع بأنهم "أعداء للوطن".

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