"الكنعان" عن وظائف جامعة حائل: إجراءات المنافسة عادلة ومن يشكك يمكنه مراجعة ورقة إجابته

أكد أن 20 ألف شخص تقدموا لـ62 شاغراً

أكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، عبر حسابه الرسمي، أن جامعة حائل، لا تقبل أي تجاوزات تؤثر على تحقيق مبدأ عدالة التنافس لجميع المتقدمين على وظائف الجامعة الإدارية التي أعلنت فترة التقديم عليها من 2 إلى 8 محرم الماضي.

جاء ذلك ردًا على وسم #فساد_وظائف_جامعه_حائل، الذي أُنشيء بعد إعلان الجامعة اليوم نتائج اختبارات المسابقة الوظيفية "للوظائف الإدارية" وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين.

وأوضح "الكنعان" أن عدد الوظائف المطروحة 62 وظيفة إدارية مختلفة الدرجات، وعدد المتقدمين للوظائف أكثر من 20 ألف من الجنسين، وأن عمليات الفرز الأولي وفحص المرفقات استغرقت فترة زمنية أطول من المتوقع، نظراً للعدد الكبير من المتقدمين، وضرورة تدقيق كل طلب على حدة حسب الإجراءات المتبعة.

وأردف: "بعد الفرز الأولي وعمليات التدقيق على الوثائق المرفقة، ترشح للاختبارات التحريرية 11 ألف متقدم، تم تصنيفهم حسب الوظائف المطروحة، وتم إجراء الاختبار التحريري لهم بنظام الاختيار المتعدد".

وأكد أن تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات يتم آليًا، وأنه يتم ترشح خمسة متقدمين للوظيفة الواحدة إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة المقابلات الشخصية.

وأشار "الكنعان"، إلى أن الخمسة المرشحين للمقابلة الشخصية هم الأعلى درجات في نتائج الاختبار التحريري للوظيفة، وأن إجراءات الجامعة تمت ضمن الأنظمة المتبعة والمحددة من وزارة الخدمة المدنية.

وقال "الكنعان": "يمكن لأي متقدم التأكد من ذلك بطلب مراجعة ورقة الإجابة من اللجان المعنية، ومعرفة الدرجات التي استحقت التأهل للمراحل اللاحقة".

وكانت جامعة حائل قد بدأت فترة اختبار المرشحين مبدئياً يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت منه مساء أول أمس السبت، وأعلنت النتائج اليوم الاثنين لـ11 ألف متقدم.

الجدير ذكره، أن الجامعة أوضحت في صفحة التقديم خلال فترة التقديم، أنه سيتم اختيار أفضل 10% من نتائج الاختبارات للمقابلة الشخصية لكل وظيفة متاحة .

فيما سيخصص 55% من نتائج الاختبارات و45% من نتائج المقابلة الشخصية لمرحلة الترشيح والتعيين، كما سيتم الاعتماد على معدل المؤهل المطلوب للوظيفة.