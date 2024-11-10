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أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، الطائف، وميسان، وبحرة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

وبدورها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل بتحذير
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، الطائف، وميسان، وبحرة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

وبدورها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:56 AM

أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، الطائف، وميسان، وبحرة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

وبدورها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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