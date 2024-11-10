أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، الطائف، وميسان، وبحرة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

وبدورها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.