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"إتقان العقارية" تنجح بتسويق وبيع صفقتين عقاريتين بمكة والمدينة تجاوزت قيمتهما 800 مليون

"الرشيد": المدينتان محط أنظار العالم ووجهتا الاستثمار الآمن وطويل المدى

نجحت شركة "إتقان العقارية خلال الأسبوع الماضي في إبرام صفقتين عقاريتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 800 مليون ريال عبر المزاد العلني والبيع المباشر، وهما لسوق بلال بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ومخطط صفوة مكة، واللذان يعدان من الفرص العقارية المميزة في المدينتين المقدستين ووجهة الاستثمار الآمن وبعيد المدى، اتساقًا مع التطور الذي تشهده المملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، في تصريح صحفي بتلك المناسبة، أن الصفقة الأولى بيع "سوق بلال المركزي" بالمزاد العلني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) مترًا في المنطقة المركزية ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلاً تجاريًا لرجل الأعمال محمد بن أحمد المصباحي بمبلغ قدره 297.735.000 ريال شامل الضريبة والسعي .

وأضاف: "فيما جاءت الصفقة الثانية لمخطط "صفوة مكة" الواقع بقلب العاصمة المقدسة وتُقدر مساحته الإجمالية بـ872.452 مترًا مربعًا، بمبلغ قدره 567.093.800 ريال شامل الضريبة والسعي لأحد الصناديق الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال".

ولفت "الرشيد" إلى أن الشركة نجحت في إبرام وبيع الصفقتين وبوقت قياسي حيث شهدت إقبالاً كبيرًا وأسعارًا مناسبة تتوافق مع مكانة المدينتين التي يحرص المستثمرون والعقاريون الاستثمار بها لكونها محط أنظار العالم ويمكن استثمار العقارات فيها في المشروعات العقارية الرائدة والحيوية والواعدة؛ مضيفًا كما تميزت الصفقتان بقيمتهما العالية مما يؤكد اتجاه السوق العقاري لمكة والمدينة.

وأكد عبدالعزيز الرشيد أن السعودية، بفضل الله ثم بفضل حكمة وحنكة قيادتها، أسهمت عبر قراراتها وخططها الإستراتيجية في جذب المستثمرين وتهيئة كل السبل لهم للاستثمار في هذا البلد الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين من دول العالم، مشيرًا إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتاز عقاراتها بالربحية العالية للبائع والمشتري على المدى القصير والطويل.

وختم عبدالعزيز الرشيد تصريحه قائلاً إن شركة إتقان العقارية -ولله الحمد- نجحت في إقامة الحملات التسويقية للصفقتين وتنفيذ عمليات البيع المباشر والمزاد العلني وفق أعلى معايير الشفافية وتسخير التقنية الحديثة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أسهمت في إيضاح ميزات العقار للمستثمرين والعقاريين وسرعة بيعها بأسعار تتوافق مع الموقع الإستراتيجي للعقارات والعوائد التي قد يحصل عليها المستثمر في المستقبل القريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان العقارية" تنجح بتسويق وبيع صفقتين عقاريتين بمكة والمدينة تجاوزت قيمتهما 800 مليون
سبق

نجحت شركة "إتقان العقارية خلال الأسبوع الماضي في إبرام صفقتين عقاريتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 800 مليون ريال عبر المزاد العلني والبيع المباشر، وهما لسوق بلال بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ومخطط صفوة مكة، واللذان يعدان من الفرص العقارية المميزة في المدينتين المقدستين ووجهة الاستثمار الآمن وبعيد المدى، اتساقًا مع التطور الذي تشهده المملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، في تصريح صحفي بتلك المناسبة، أن الصفقة الأولى بيع "سوق بلال المركزي" بالمزاد العلني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) مترًا في المنطقة المركزية ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلاً تجاريًا لرجل الأعمال محمد بن أحمد المصباحي بمبلغ قدره 297.735.000 ريال شامل الضريبة والسعي .

وأضاف: "فيما جاءت الصفقة الثانية لمخطط "صفوة مكة" الواقع بقلب العاصمة المقدسة وتُقدر مساحته الإجمالية بـ872.452 مترًا مربعًا، بمبلغ قدره 567.093.800 ريال شامل الضريبة والسعي لأحد الصناديق الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال".

ولفت "الرشيد" إلى أن الشركة نجحت في إبرام وبيع الصفقتين وبوقت قياسي حيث شهدت إقبالاً كبيرًا وأسعارًا مناسبة تتوافق مع مكانة المدينتين التي يحرص المستثمرون والعقاريون الاستثمار بها لكونها محط أنظار العالم ويمكن استثمار العقارات فيها في المشروعات العقارية الرائدة والحيوية والواعدة؛ مضيفًا كما تميزت الصفقتان بقيمتهما العالية مما يؤكد اتجاه السوق العقاري لمكة والمدينة.

وأكد عبدالعزيز الرشيد أن السعودية، بفضل الله ثم بفضل حكمة وحنكة قيادتها، أسهمت عبر قراراتها وخططها الإستراتيجية في جذب المستثمرين وتهيئة كل السبل لهم للاستثمار في هذا البلد الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين من دول العالم، مشيرًا إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتاز عقاراتها بالربحية العالية للبائع والمشتري على المدى القصير والطويل.

وختم عبدالعزيز الرشيد تصريحه قائلاً إن شركة إتقان العقارية -ولله الحمد- نجحت في إقامة الحملات التسويقية للصفقتين وتنفيذ عمليات البيع المباشر والمزاد العلني وفق أعلى معايير الشفافية وتسخير التقنية الحديثة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أسهمت في إيضاح ميزات العقار للمستثمرين والعقاريين وسرعة بيعها بأسعار تتوافق مع الموقع الإستراتيجي للعقارات والعوائد التي قد يحصل عليها المستثمر في المستقبل القريب.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:40 AM

"إتقان العقارية" تنجح بتسويق وبيع صفقتين عقاريتين بمكة والمدينة تجاوزت قيمتهما 800 مليون

"الرشيد": المدينتان محط أنظار العالم ووجهتا الاستثمار الآمن وطويل المدى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت شركة "إتقان العقارية خلال الأسبوع الماضي في إبرام صفقتين عقاريتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 800 مليون ريال عبر المزاد العلني والبيع المباشر، وهما لسوق بلال بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ومخطط صفوة مكة، واللذان يعدان من الفرص العقارية المميزة في المدينتين المقدستين ووجهة الاستثمار الآمن وبعيد المدى، اتساقًا مع التطور الذي تشهده المملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، في تصريح صحفي بتلك المناسبة، أن الصفقة الأولى بيع "سوق بلال المركزي" بالمزاد العلني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) مترًا في المنطقة المركزية ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلاً تجاريًا لرجل الأعمال محمد بن أحمد المصباحي بمبلغ قدره 297.735.000 ريال شامل الضريبة والسعي .

وأضاف: "فيما جاءت الصفقة الثانية لمخطط "صفوة مكة" الواقع بقلب العاصمة المقدسة وتُقدر مساحته الإجمالية بـ872.452 مترًا مربعًا، بمبلغ قدره 567.093.800 ريال شامل الضريبة والسعي لأحد الصناديق الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال".

ولفت "الرشيد" إلى أن الشركة نجحت في إبرام وبيع الصفقتين وبوقت قياسي حيث شهدت إقبالاً كبيرًا وأسعارًا مناسبة تتوافق مع مكانة المدينتين التي يحرص المستثمرون والعقاريون الاستثمار بها لكونها محط أنظار العالم ويمكن استثمار العقارات فيها في المشروعات العقارية الرائدة والحيوية والواعدة؛ مضيفًا كما تميزت الصفقتان بقيمتهما العالية مما يؤكد اتجاه السوق العقاري لمكة والمدينة.

وأكد عبدالعزيز الرشيد أن السعودية، بفضل الله ثم بفضل حكمة وحنكة قيادتها، أسهمت عبر قراراتها وخططها الإستراتيجية في جذب المستثمرين وتهيئة كل السبل لهم للاستثمار في هذا البلد الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين من دول العالم، مشيرًا إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتاز عقاراتها بالربحية العالية للبائع والمشتري على المدى القصير والطويل.

وختم عبدالعزيز الرشيد تصريحه قائلاً إن شركة إتقان العقارية -ولله الحمد- نجحت في إقامة الحملات التسويقية للصفقتين وتنفيذ عمليات البيع المباشر والمزاد العلني وفق أعلى معايير الشفافية وتسخير التقنية الحديثة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أسهمت في إيضاح ميزات العقار للمستثمرين والعقاريين وسرعة بيعها بأسعار تتوافق مع الموقع الإستراتيجي للعقارات والعوائد التي قد يحصل عليها المستثمر في المستقبل القريب.

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