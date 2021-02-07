أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة
أغلقت 61 محلاً.. قالت: عقوبات رادعة للمستهترين بإجراءات #كورونا
أغلقت أمانة الرياض 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الـ 24 ساعة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: خلال الـ 24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة، ومراقبونا يغلقون أبواب 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس #كورونا.
وأضافت: رقابة مستمرة لضمان امتثال المنشآت التجارية للضوابط الاحترازية.. 2868 جولة رقابية نفّذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن رصد 379 مخالفة وإغلاق 47 منشأة.
وتابعت: جولات رقابية لا تهدأ لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض.. وعقوبات رادعة تواجه المستهترين بإجراءات الوقاية من #كورونا حفاظاً على سلامتكم.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-07
أغلقت أمانة الرياض 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الـ 24 ساعة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: خلال الـ 24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة، ومراقبونا يغلقون أبواب 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس #كورونا.
وأضافت: رقابة مستمرة لضمان امتثال المنشآت التجارية للضوابط الاحترازية.. 2868 جولة رقابية نفّذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن رصد 379 مخالفة وإغلاق 47 منشأة.
وتابعت: جولات رقابية لا تهدأ لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض.. وعقوبات رادعة تواجه المستهترين بإجراءات الوقاية من #كورونا حفاظاً على سلامتكم.
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:09 AM
أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة
أغلقت 61 محلاً.. قالت: عقوبات رادعة للمستهترين بإجراءات #كورونا
أغلقت أمانة الرياض 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الـ 24 ساعة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: خلال الـ 24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة، ومراقبونا يغلقون أبواب 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس #كورونا.
وأضافت: رقابة مستمرة لضمان امتثال المنشآت التجارية للضوابط الاحترازية.. 2868 جولة رقابية نفّذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن رصد 379 مخالفة وإغلاق 47 منشأة.
وتابعت: جولات رقابية لا تهدأ لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض.. وعقوبات رادعة تواجه المستهترين بإجراءات الوقاية من #كورونا حفاظاً على سلامتكم.