التمساح خرج من النهر والتهم الفتاة ومحاولات أختها لإنقاذها فشلت

مسؤول إندونيسي: كانتا عائدتين إلى المنزل بعد استحمامهما بالنهر

قال مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، إن تمساحاً هاجم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وقتلها، بينما كانت تسير بطريق على ضفة نهر مع شقيقتها الكبرى في إقليم سومطرة الغربية.

وكانت الشقيقتان تسيران في طريق العودة إلى المنزل بعد استحمامهما فى نهر باتانج ماسانج بمنطقة أجام، صباح الإثنين، عندما هاجم التمساح الفتاة الصغرى، وفقاً لما ذكرته وكالة أسنيدي المحلية للبحث والإنقاذ.

وقالت الوكالة إن الشقيقة الكبرى حاولت إخراج الفتاة من فم التمساح، لكن المحاولة باءت بالفشل.