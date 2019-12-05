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متخصص يقدم نصيحة ثمينة لمواجهة "تعب الشتاء"

يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة

أرجع باحثون في شؤون الصحة، مؤخرًا، التعب كظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، إلى قِصَر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورغ الألمانية، يورغن تسولي: تعب الشتاء يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.

ويصيب هذا التعب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب.

ولمحاربة تعب الشتاء، نصح "تسولي" بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًّا؛ حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.

باحثون في شؤون الصحة تعب الشتاء

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متخصص يقدم نصيحة ثمينة لمواجهة "تعب الشتاء"
سبق

أرجع باحثون في شؤون الصحة، مؤخرًا، التعب كظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، إلى قِصَر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورغ الألمانية، يورغن تسولي: تعب الشتاء يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.

ويصيب هذا التعب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب.

ولمحاربة تعب الشتاء، نصح "تسولي" بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًّا؛ حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:30 PM

متخصص يقدم نصيحة ثمينة لمواجهة "تعب الشتاء"

يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجع باحثون في شؤون الصحة، مؤخرًا، التعب كظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، إلى قِصَر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورغ الألمانية، يورغن تسولي: تعب الشتاء يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.

ويصيب هذا التعب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب.

ولمحاربة تعب الشتاء، نصح "تسولي" بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًّا؛ حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.

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