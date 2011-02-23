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"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز لقاحات "كورونا" بحائل يواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"

الأولوية ‏في الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.

وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

المركز الرئيسي للقاحات كورونا حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز لقاحات "كورونا" بحائل يواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"
سبق

واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.

وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
01:21 PM

مركز لقاحات "كورونا" بحائل يواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي"

الأولوية ‏في الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.

وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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