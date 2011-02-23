وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.

واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية.

مركز لقاحات "كورونا" بحائل يواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-23 واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية. وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة. وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 01:21 PM

مركز لقاحات "كورونا" بحائل يواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي" الأولوية ‏في الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة





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واصل المركز الرئيسي للقاحات "كورونا" بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل ‏الصحي الذي يقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل، استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19"، بما يتوافق مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وذكر المركز أن الأولوية في الحصول على اللقاح، تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.

وأكد أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.