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"العويشق" يلتقي مسؤول مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأمريكي

استعرضا أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وواشنطن

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.

وتمت مناقشة مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 30ـ 31 سبتمبر 2019م، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

الأمانة العامة لمجلس التعاون الرياض

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"العويشق" يلتقي مسؤول مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأمريكي
سبق

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.

وتمت مناقشة مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 30ـ 31 سبتمبر 2019م، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
04:01 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
05:55 PM

"العويشق" يلتقي مسؤول مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأمريكي

استعرضا أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وواشنطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما.

وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية، والإستراتيجية المقترحة لمكافحة الإرهاب للتحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط.

وتمت مناقشة مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 30ـ 31 سبتمبر 2019م، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

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