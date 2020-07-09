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"لسلوم" رئيسًا لبلدية الوديعة بشرورة

أصدر أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان قرارًا بتكليف وليد محمد لسلوم رئيس لبلدية الوديعة بمحافظة شرورة.

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"لسلوم" رئيسًا لبلدية الوديعة بشرورة
سبق

أصدر أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان قرارًا بتكليف وليد محمد لسلوم رئيس لبلدية الوديعة بمحافظة شرورة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:09 PM

"لسلوم" رئيسًا لبلدية الوديعة بشرورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان قرارًا بتكليف وليد محمد لسلوم رئيس لبلدية الوديعة بمحافظة شرورة.

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