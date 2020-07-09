أصدر أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان قرارًا بتكليف وليد محمد لسلوم رئيس لبلدية الوديعة بمحافظة شرورة.
"لسلوم" رئيسًا لبلدية الوديعة بشرورة
أصدر أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان قرارًا بتكليف وليد محمد لسلوم رئيس لبلدية الوديعة بمحافظة شرورة.
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"لسلوم" رئيسًا لبلدية الوديعة بشرورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-09
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:09 PM
"لسلوم" رئيسًا لبلدية الوديعة بشرورة
أصدر أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان قرارًا بتكليف وليد محمد لسلوم رئيس لبلدية الوديعة بمحافظة شرورة.
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