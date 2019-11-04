توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم. وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية جديدة على معظم المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-04 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.



وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 02:19 PM

"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية جديدة على معظم المناطق قالت: اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية القادم





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.



وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.