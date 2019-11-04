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"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية  جديدة على معظم المناطق

قالت: اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية القادم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.

وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

الأرصاد حالة مطرية الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية  جديدة على معظم المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.

وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
02:19 PM

"الأرصاد" تتوقع حالة مطرية  جديدة على معظم المناطق

قالت: اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
15,097

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايئة البيئة تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم.

وقالت "الأرصاد": سيتم التنويع عن هذه الحالة من خلال التقارير اللازمة لاحقًا.

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