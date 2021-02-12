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لبنان تسجِّل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

فيما سجّلت المغرب والجزائر 750 إصابة في البلدَيْن

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 334086.

وبينت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.

يأتي هذا فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477656.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8450، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 457956.

وأعلنت الوزارة أنها تخطت اليوم عتبة مليون تطعيم، من خلال الوصول إلى 1.121031 مستفيدًا من الجرعات.

على جانب آخر سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالتَيْ وفاة، و195 حالة تعافٍ.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، في لقاء إعلامي يومي أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 110.303، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 75.628، والوفاة 2932.

لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لبنان تسجِّل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم
سبق

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 334086.

وبينت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.

يأتي هذا فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477656.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8450، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 457956.

وأعلنت الوزارة أنها تخطت اليوم عتبة مليون تطعيم، من خلال الوصول إلى 1.121031 مستفيدًا من الجرعات.

على جانب آخر سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالتَيْ وفاة، و195 حالة تعافٍ.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، في لقاء إعلامي يومي أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 110.303، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 75.628، والوفاة 2932.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
09:41 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
11:48 PM

لبنان تسجِّل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

فيما سجّلت المغرب والجزائر 750 إصابة في البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 334086.

وبينت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.

يأتي هذا فيما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 477656.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8450، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 457956.

وأعلنت الوزارة أنها تخطت اليوم عتبة مليون تطعيم، من خلال الوصول إلى 1.121031 مستفيدًا من الجرعات.

على جانب آخر سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالتَيْ وفاة، و195 حالة تعافٍ.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، في لقاء إعلامي يومي أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 110.303، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 75.628، والوفاة 2932.

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