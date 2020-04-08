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الجيش الأمريكي يدفع بـ10 آلاف جندي لمكافحة "كورونا" في البلاد

تفويض بنشر 44 ألف عسكري

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الحرس التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد بأكثر من عشرة آلاف جندي في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وبيَّن "لينجيل" للصحفيين في وزارة الدفاع، أن أكثر من ألف جندي من الحرس الوطني ينضمون إلى جهود مكافحة كورونا يوميًّا، وأنهم مفوضون بتقديم ما يصل إلى 44 ألف جندي.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 29 ألف جندي من قوات الحرس الوطني يشاركون في جهود التصدّي للوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أمريكا قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الأمريكي يدفع بـ10 آلاف جندي لمكافحة "كورونا" في البلاد
سبق

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الحرس التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد بأكثر من عشرة آلاف جندي في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وبيَّن "لينجيل" للصحفيين في وزارة الدفاع، أن أكثر من ألف جندي من الحرس الوطني ينضمون إلى جهود مكافحة كورونا يوميًّا، وأنهم مفوضون بتقديم ما يصل إلى 44 ألف جندي.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 29 ألف جندي من قوات الحرس الوطني يشاركون في جهود التصدّي للوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
09:35 PM

الجيش الأمريكي يدفع بـ10 آلاف جندي لمكافحة "كورونا" في البلاد

تفويض بنشر 44 ألف عسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي جوزيف لينجيل، اليوم (الأربعاء)، أن قوات الحرس التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد بأكثر من عشرة آلاف جندي في غضون الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وبيَّن "لينجيل" للصحفيين في وزارة الدفاع، أن أكثر من ألف جندي من الحرس الوطني ينضمون إلى جهود مكافحة كورونا يوميًّا، وأنهم مفوضون بتقديم ما يصل إلى 44 ألف جندي.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 29 ألف جندي من قوات الحرس الوطني يشاركون في جهود التصدّي للوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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