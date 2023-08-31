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تلقى 5 جرعات من 3 لقاحات مختلفة في شهرين.. وحيلته تكشفت في السادسة

في دولة تعاني أصلاً نقصاً حاداً في اللقاحات وينتظر الملايين جرعتهم الأولى

حصل رجل في العقد الخامس من العمر في البرازيل على 5 جرعات متتالية من 3 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لكورونا في غضون شهرين.

وتمكنت السلطات البرازيلية من كشف حيلة الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأفادت صحيفة تيرا البرازيلية، أن الرجل لم يكشف عن هويته أثناء حصوله على اللقاح، واستمر في تلقي الجرعات المضادة لكورونا 5 مرات دون أن تدرك السلطات الصحية ذلك، إلا أنها أحبطت محاولته السادسة.

وبحسب "الألمانية" اعترف الرجل بأنه تلقى جرعتَي فايزر وكورونفاك وجرعة أسترازينيكا بين 12 مايو إلى 21 يوليو، واعتقدت إدارة الصحة أن خللاً في النظام الإلكتروني وراء الواقعة، إلا أن التحقيقات كشفت حصول الرجل على مساعدة من أحد مسؤولي اللقاحات، فأحيلا للتحقيق، خصوصاً أن البرازيل تعاني نقصاً حاداً في اللقاحات، وينتظر الملايين جرعتهم الأولى.

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تلقى 5 جرعات من 3 لقاحات مختلفة في شهرين.. وحيلته تكشفت في السادسة
سبق

حصل رجل في العقد الخامس من العمر في البرازيل على 5 جرعات متتالية من 3 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لكورونا في غضون شهرين.

وتمكنت السلطات البرازيلية من كشف حيلة الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأفادت صحيفة تيرا البرازيلية، أن الرجل لم يكشف عن هويته أثناء حصوله على اللقاح، واستمر في تلقي الجرعات المضادة لكورونا 5 مرات دون أن تدرك السلطات الصحية ذلك، إلا أنها أحبطت محاولته السادسة.

وبحسب "الألمانية" اعترف الرجل بأنه تلقى جرعتَي فايزر وكورونفاك وجرعة أسترازينيكا بين 12 مايو إلى 21 يوليو، واعتقدت إدارة الصحة أن خللاً في النظام الإلكتروني وراء الواقعة، إلا أن التحقيقات كشفت حصول الرجل على مساعدة من أحد مسؤولي اللقاحات، فأحيلا للتحقيق، خصوصاً أن البرازيل تعاني نقصاً حاداً في اللقاحات، وينتظر الملايين جرعتهم الأولى.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:38 AM

تلقى 5 جرعات من 3 لقاحات مختلفة في شهرين.. وحيلته تكشفت في السادسة

في دولة تعاني أصلاً نقصاً حاداً في اللقاحات وينتظر الملايين جرعتهم الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,008

حصل رجل في العقد الخامس من العمر في البرازيل على 5 جرعات متتالية من 3 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لكورونا في غضون شهرين.

وتمكنت السلطات البرازيلية من كشف حيلة الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأفادت صحيفة تيرا البرازيلية، أن الرجل لم يكشف عن هويته أثناء حصوله على اللقاح، واستمر في تلقي الجرعات المضادة لكورونا 5 مرات دون أن تدرك السلطات الصحية ذلك، إلا أنها أحبطت محاولته السادسة.

وبحسب "الألمانية" اعترف الرجل بأنه تلقى جرعتَي فايزر وكورونفاك وجرعة أسترازينيكا بين 12 مايو إلى 21 يوليو، واعتقدت إدارة الصحة أن خللاً في النظام الإلكتروني وراء الواقعة، إلا أن التحقيقات كشفت حصول الرجل على مساعدة من أحد مسؤولي اللقاحات، فأحيلا للتحقيق، خصوصاً أن البرازيل تعاني نقصاً حاداً في اللقاحات، وينتظر الملايين جرعتهم الأولى.

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