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"المخدرات" تطيح بـ"أثيوبي" يروج لمواد محظورة عبر شبكات التواصل بجدة

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل الله -من تحديد هويته- مخالف لنظام الإقامة من - الجنسية الأثيوبية- والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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"المخدرات" تطيح بـ"أثيوبي" يروج لمواد محظورة عبر شبكات التواصل بجدة
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل الله -من تحديد هويته- مخالف لنظام الإقامة من - الجنسية الأثيوبية- والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
06:14 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
07:00 PM

"المخدرات" تطيح بـ"أثيوبي" يروج لمواد محظورة عبر شبكات التواصل بجدة

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل الله -من تحديد هويته- مخالف لنظام الإقامة من - الجنسية الأثيوبية- والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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