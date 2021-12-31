تنطلق، غداً السبت، النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات 2022، بمشاركة 8 فرق تأهلت من دوري المناطق 2021، الذي اختتم يوم الاثنين الماضي. وتأهل من مجموعة المنطقة الوسطى في الرياض بطل المجموعة اليمامة، والوصيف التحدي، والثالث سما. وتأهل من مجموعة الغربية في جدة البطل نسور جدة، ووصيفه فريق العاصفة، والثالث فريق مِراس. وفي مجموعة المنطقة الشرقية في الدمام تأهل البطل فريق شعلة الشرقية، وفريق المملكة الوصيف. وستفتح مواجهات البطولة غداً السبت؛ حيث يلعب بطل الرياض فريق اليمامة ضد ثالث مدينة جدة فريق مِراس، وفي ثاني المواجهات سيكون فريق سما ثالث منطقة الرياض أمام اختبار قوي عندما يواجه بطل جدة نسور جدة. وفي اليوم الثاني من البطولة، والذي يقام يوم الأحد المقبل، ستكون مواجهة متكافئة بين بطل المنطقة الشرقية فريق شعلة الشرقية، ووصيف الوسطى فريق التحدي، وفي حين آخر مواجهات دور الثمانية ستجمع وصيف الغربية فريق العاصفة بوصيف الشرقية فريق المملكة. وستتأهل الفرق المنتصرة بمواجهات دور الثمانية إلى نصف النهائي الذي سيقام في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يقام النهائي يوم 8 من الشهر نفسه؛ حيث سيتقابل في دور نصف النهائي الفائز من مباراة اليمامة وفريق مراس مع الفائز من مباراة العاصفة والمملكة النسائي، في حين يتقابل الفائز من مباراة شعلة الشرقية والتحدي مع الفائز من لقاء نسور جدة وسما. يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين في منافسات بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات 2022؛حيث سيحصل بطل المسابقة على 300 ألف ريال سعودي، والوصيف على 250 ألف ريال سعودي، والثالث على 200 ألف ريال سعودي.

غدًا.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-31 تنطلق، غداً السبت، النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات 2022، بمشاركة 8 فرق تأهلت من دوري المناطق 2021، الذي اختتم يوم الاثنين الماضي.



وتأهل من مجموعة المنطقة الوسطى في الرياض بطل المجموعة اليمامة، والوصيف التحدي، والثالث سما.



وتأهل من مجموعة الغربية في جدة البطل نسور جدة، ووصيفه فريق العاصفة، والثالث فريق مِراس.



وفي مجموعة المنطقة الشرقية في الدمام تأهل البطل فريق شعلة الشرقية، وفريق المملكة الوصيف.



وستفتح مواجهات البطولة غداً السبت؛ حيث يلعب بطل الرياض فريق اليمامة ضد ثالث مدينة جدة فريق مِراس، وفي ثاني المواجهات سيكون فريق سما ثالث منطقة الرياض أمام اختبار قوي عندما يواجه بطل جدة نسور جدة.



وفي اليوم الثاني من البطولة، والذي يقام يوم الأحد المقبل، ستكون مواجهة متكافئة بين بطل المنطقة الشرقية فريق شعلة الشرقية، ووصيف الوسطى فريق التحدي، وفي حين آخر مواجهات دور الثمانية ستجمع وصيف الغربية فريق العاصفة بوصيف الشرقية فريق المملكة.



وستتأهل الفرق المنتصرة بمواجهات دور الثمانية إلى نصف النهائي الذي سيقام في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يقام النهائي يوم 8 من الشهر نفسه؛ حيث سيتقابل في دور نصف النهائي الفائز من مباراة اليمامة وفريق مراس مع الفائز من مباراة العاصفة والمملكة النسائي، في حين يتقابل الفائز من مباراة شعلة الشرقية والتحدي مع الفائز من لقاء نسور جدة وسما.



يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين في منافسات بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات 2022؛حيث سيحصل بطل المسابقة على 300 ألف ريال سعودي، والوصيف على 250 ألف ريال سعودي، والثالث على 200 ألف ريال سعودي.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 09:39 PM

غدًا.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات بمشاركة 8 فرق تأهلت من دوري المناطق





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تنطلق، غداً السبت، النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات 2022، بمشاركة 8 فرق تأهلت من دوري المناطق 2021، الذي اختتم يوم الاثنين الماضي.



وتأهل من مجموعة المنطقة الوسطى في الرياض بطل المجموعة اليمامة، والوصيف التحدي، والثالث سما.



وتأهل من مجموعة الغربية في جدة البطل نسور جدة، ووصيفه فريق العاصفة، والثالث فريق مِراس.



وفي مجموعة المنطقة الشرقية في الدمام تأهل البطل فريق شعلة الشرقية، وفريق المملكة الوصيف.



وستفتح مواجهات البطولة غداً السبت؛ حيث يلعب بطل الرياض فريق اليمامة ضد ثالث مدينة جدة فريق مِراس، وفي ثاني المواجهات سيكون فريق سما ثالث منطقة الرياض أمام اختبار قوي عندما يواجه بطل جدة نسور جدة.



وفي اليوم الثاني من البطولة، والذي يقام يوم الأحد المقبل، ستكون مواجهة متكافئة بين بطل المنطقة الشرقية فريق شعلة الشرقية، ووصيف الوسطى فريق التحدي، وفي حين آخر مواجهات دور الثمانية ستجمع وصيف الغربية فريق العاصفة بوصيف الشرقية فريق المملكة.



وستتأهل الفرق المنتصرة بمواجهات دور الثمانية إلى نصف النهائي الذي سيقام في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يقام النهائي يوم 8 من الشهر نفسه؛ حيث سيتقابل في دور نصف النهائي الفائز من مباراة اليمامة وفريق مراس مع الفائز من مباراة العاصفة والمملكة النسائي، في حين يتقابل الفائز من مباراة شعلة الشرقية والتحدي مع الفائز من لقاء نسور جدة وسما.



يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين في منافسات بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات 2022؛حيث سيحصل بطل المسابقة على 300 ألف ريال سعودي، والوصيف على 250 ألف ريال سعودي، والثالث على 200 ألف ريال سعودي.