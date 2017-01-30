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لبنان .. لقاحات "كورونا" تصل في فبراير

"فايزر" بمنتصفه و"أسترازينيكا" في آخره

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أن الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد، ستصل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل.

وذكر "حسن" في تغريدة على "تويتر" أنه بعد تأكيد شركة فايزر بدء تسليم اللقاح منتصف فبراير المقبل.

وأضاف أن منصة "كوفاكس" أبلغت لبنان رسمياً بوصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا في الأسبوع الأخير من فبراير.

لقاح كورونا لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان .. لقاحات "كورونا" تصل في فبراير
سبق

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أن الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد، ستصل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل.

وذكر "حسن" في تغريدة على "تويتر" أنه بعد تأكيد شركة فايزر بدء تسليم اللقاح منتصف فبراير المقبل.

وأضاف أن منصة "كوفاكس" أبلغت لبنان رسمياً بوصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا في الأسبوع الأخير من فبراير.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
09:36 PM

لبنان .. لقاحات "كورونا" تصل في فبراير

"فايزر" بمنتصفه و"أسترازينيكا" في آخره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أن الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد، ستصل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل.

وذكر "حسن" في تغريدة على "تويتر" أنه بعد تأكيد شركة فايزر بدء تسليم اللقاح منتصف فبراير المقبل.

وأضاف أن منصة "كوفاكس" أبلغت لبنان رسمياً بوصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا في الأسبوع الأخير من فبراير.

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