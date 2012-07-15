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الوحدة يحتفظ بلاعبه التركي .. ويوقع مع أربعة لاعبين

قرر الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاحتفاظ باللاعب التركي إيمري كولاك كلاعب محترف ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل .

من جانب آخر أبرمت إدارة النادي عدة عقود حيث وقعت عقدًا مع مشاري القحطاني لاعب الهلال السابق لثلاثة مواسم، كما وقعت عقدًا مع أيمن الخليف لاعب الأهلي السابق لثلاثة مواسم.

ووقعت إدارة النادي عقدًا مع علي الزبيدي لاعب الأهلي السابق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وعقدًا مع راضي العتيبي لأربع سنوات مقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة يحتفظ بلاعبه التركي .. ويوقع مع أربعة لاعبين
سبق

قرر الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاحتفاظ باللاعب التركي إيمري كولاك كلاعب محترف ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل .

من جانب آخر أبرمت إدارة النادي عدة عقود حيث وقعت عقدًا مع مشاري القحطاني لاعب الهلال السابق لثلاثة مواسم، كما وقعت عقدًا مع أيمن الخليف لاعب الأهلي السابق لثلاثة مواسم.

ووقعت إدارة النادي عقدًا مع علي الزبيدي لاعب الأهلي السابق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وعقدًا مع راضي العتيبي لأربع سنوات مقبلة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:56 PM

الوحدة يحتفظ بلاعبه التركي .. ويوقع مع أربعة لاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قرر الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاحتفاظ باللاعب التركي إيمري كولاك كلاعب محترف ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل .

من جانب آخر أبرمت إدارة النادي عدة عقود حيث وقعت عقدًا مع مشاري القحطاني لاعب الهلال السابق لثلاثة مواسم، كما وقعت عقدًا مع أيمن الخليف لاعب الأهلي السابق لثلاثة مواسم.

ووقعت إدارة النادي عقدًا مع علي الزبيدي لاعب الأهلي السابق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وعقدًا مع راضي العتيبي لأربع سنوات مقبلة.

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