"موبايلي وليبارا" توقعان اتفاقية "MVNO" جديدة

لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اتحاد جوراء "ليبارا موبايل السعودية"، ليبارا، اتفاقية جديدة لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) عبر شبكة "موبايلي".

وقام بتوقيع الاتفاقية عن موبايلي رئيسها التنفيذي م. سلمان بن عبدالعزيز البدران، وعن "ليبارا" رئيسها التنفيذي د. سليمان بن عبدالعزيز مرداد.

وبموجب الاتفاقية؛ ستستمر موبايلي باستضافة خدمات ليبارا، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى نهاية عام 2023م، كما ستستمر ليبارا بتقديم خدماتها لعملائها عبر البنية التحتية القوية والعريضة التي تمتلكها موبايلي بأحدث التقنيات الحديثة.

وستساهم الاتفاقية بتحقيق رؤية الشركتين الرامية إلى توسيع نطاق انتشار خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع بتغطية عريضة وأسعار تنافسية وجودة ذات موثوقية عالية.

وأشاد "البدران" بالعلاقة التجارية بين موبايلي وليبارا والتي بدأت عام 2014م عندما أطلقت شركة ليبارا موبايل السعودية خدماتها في السوق السعودي، حيث تقوم ليبارا منذ حينها وحتى الآن بخدمة عملائها عبر شبكة موبايلي.

وأكد "البدران" أن الاتفاقية الجديدة تعد امتداداً للنجاحات السابقة والتي ستستمر لثلاث سنوات قادمة.

من جانبه، قال "مرداد": الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالاً للعلاقة التاريخية بين الشركتين بالإضافة إلى تلبيتها تطلعات ليبارا لتحقيق أهدافها الطموحة لخدمة عملائها واستكمالا لمسيرتها في المنافسة في السوق السعودية.

من ناحيته، أشار نائب الرئيس الأول لمبيعات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة بشركة موبايلي م. ثامر بن عبدالكريم الفدا، إلى أهمية

العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تترجم قوة العلاقة بينهما، راجياً من الله أن تحقق للطرفين الأهداف المعقودة والطموحات المرجوة.

جدير بالإشارة أن شركة ليبارا السعودية أطلقت خدماتها التجارية في ديسمبر 2014م وتعتبر ثاني مشغل لخدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة العربية السعودية، وتطمح في أن تصبح العلامة التجارية الأولى ذات الخبرة في خدمة العملاء في سوق المشغلين الافتراضيين في المملكة مستندة في أعمالها إلى قيم المصداقية والنزاهة.

يشار إلى أن شركة ليبارا تعمل في 10 بلدان، من بينها المملكة العربية السعودية.