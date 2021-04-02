النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

"موبايلي وليبارا" توقعان اتفاقية "MVNO" جديدة

لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اتحاد جوراء "ليبارا موبايل السعودية"، ليبارا، اتفاقية جديدة لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) عبر شبكة "موبايلي".

وقام بتوقيع الاتفاقية عن موبايلي رئيسها التنفيذي م. سلمان بن عبدالعزيز البدران، وعن "ليبارا" رئيسها التنفيذي د. سليمان بن عبدالعزيز مرداد.

وبموجب الاتفاقية؛ ستستمر موبايلي باستضافة خدمات ليبارا، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى نهاية عام 2023م، كما ستستمر ليبارا بتقديم خدماتها لعملائها عبر البنية التحتية القوية والعريضة التي تمتلكها موبايلي بأحدث التقنيات الحديثة.

وستساهم الاتفاقية بتحقيق رؤية الشركتين الرامية إلى توسيع نطاق انتشار خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع بتغطية عريضة وأسعار تنافسية وجودة ذات موثوقية عالية.

وأشاد "البدران" بالعلاقة التجارية بين موبايلي وليبارا والتي بدأت عام 2014م عندما أطلقت شركة ليبارا موبايل السعودية خدماتها في السوق السعودي، حيث تقوم ليبارا منذ حينها وحتى الآن بخدمة عملائها عبر شبكة موبايلي.

وأكد "البدران" أن الاتفاقية الجديدة تعد امتداداً للنجاحات السابقة والتي ستستمر لثلاث سنوات قادمة.

من جانبه، قال "مرداد": الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالاً للعلاقة التاريخية بين الشركتين بالإضافة إلى تلبيتها تطلعات ليبارا لتحقيق أهدافها الطموحة لخدمة عملائها واستكمالا لمسيرتها في المنافسة في السوق السعودية.

من ناحيته، أشار نائب الرئيس الأول لمبيعات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة بشركة موبايلي م. ثامر بن عبدالكريم الفدا، إلى أهمية

العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تترجم قوة العلاقة بينهما، راجياً من الله أن تحقق للطرفين الأهداف المعقودة والطموحات المرجوة.

جدير بالإشارة أن شركة ليبارا السعودية أطلقت خدماتها التجارية في ديسمبر 2014م وتعتبر ثاني مشغل لخدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة العربية السعودية، وتطمح في أن تصبح العلامة التجارية الأولى ذات الخبرة في خدمة العملاء في سوق المشغلين الافتراضيين في المملكة مستندة في أعمالها إلى قيم المصداقية والنزاهة.

يشار إلى أن شركة ليبارا تعمل في 10 بلدان، من بينها المملكة العربية السعودية.

شركة اتحاد اتصالات موبايلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موبايلي وليبارا" توقعان اتفاقية "MVNO" جديدة
سبق

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اتحاد جوراء "ليبارا موبايل السعودية"، ليبارا، اتفاقية جديدة لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) عبر شبكة "موبايلي".

وقام بتوقيع الاتفاقية عن موبايلي رئيسها التنفيذي م. سلمان بن عبدالعزيز البدران، وعن "ليبارا" رئيسها التنفيذي د. سليمان بن عبدالعزيز مرداد.

وبموجب الاتفاقية؛ ستستمر موبايلي باستضافة خدمات ليبارا، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى نهاية عام 2023م، كما ستستمر ليبارا بتقديم خدماتها لعملائها عبر البنية التحتية القوية والعريضة التي تمتلكها موبايلي بأحدث التقنيات الحديثة.

وستساهم الاتفاقية بتحقيق رؤية الشركتين الرامية إلى توسيع نطاق انتشار خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع بتغطية عريضة وأسعار تنافسية وجودة ذات موثوقية عالية.

وأشاد "البدران" بالعلاقة التجارية بين موبايلي وليبارا والتي بدأت عام 2014م عندما أطلقت شركة ليبارا موبايل السعودية خدماتها في السوق السعودي، حيث تقوم ليبارا منذ حينها وحتى الآن بخدمة عملائها عبر شبكة موبايلي.

وأكد "البدران" أن الاتفاقية الجديدة تعد امتداداً للنجاحات السابقة والتي ستستمر لثلاث سنوات قادمة.

من جانبه، قال "مرداد": الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالاً للعلاقة التاريخية بين الشركتين بالإضافة إلى تلبيتها تطلعات ليبارا لتحقيق أهدافها الطموحة لخدمة عملائها واستكمالا لمسيرتها في المنافسة في السوق السعودية.

من ناحيته، أشار نائب الرئيس الأول لمبيعات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة بشركة موبايلي م. ثامر بن عبدالكريم الفدا، إلى أهمية

العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تترجم قوة العلاقة بينهما، راجياً من الله أن تحقق للطرفين الأهداف المعقودة والطموحات المرجوة.

جدير بالإشارة أن شركة ليبارا السعودية أطلقت خدماتها التجارية في ديسمبر 2014م وتعتبر ثاني مشغل لخدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة العربية السعودية، وتطمح في أن تصبح العلامة التجارية الأولى ذات الخبرة في خدمة العملاء في سوق المشغلين الافتراضيين في المملكة مستندة في أعمالها إلى قيم المصداقية والنزاهة.

يشار إلى أن شركة ليبارا تعمل في 10 بلدان، من بينها المملكة العربية السعودية.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:49 PM

"موبايلي وليبارا" توقعان اتفاقية "MVNO" جديدة

لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
753

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة اتحاد جوراء "ليبارا موبايل السعودية"، ليبارا، اتفاقية جديدة لاستمرار تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) عبر شبكة "موبايلي".

وقام بتوقيع الاتفاقية عن موبايلي رئيسها التنفيذي م. سلمان بن عبدالعزيز البدران، وعن "ليبارا" رئيسها التنفيذي د. سليمان بن عبدالعزيز مرداد.

وبموجب الاتفاقية؛ ستستمر موبايلي باستضافة خدمات ليبارا، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى نهاية عام 2023م، كما ستستمر ليبارا بتقديم خدماتها لعملائها عبر البنية التحتية القوية والعريضة التي تمتلكها موبايلي بأحدث التقنيات الحديثة.

وستساهم الاتفاقية بتحقيق رؤية الشركتين الرامية إلى توسيع نطاق انتشار خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع بتغطية عريضة وأسعار تنافسية وجودة ذات موثوقية عالية.

وأشاد "البدران" بالعلاقة التجارية بين موبايلي وليبارا والتي بدأت عام 2014م عندما أطلقت شركة ليبارا موبايل السعودية خدماتها في السوق السعودي، حيث تقوم ليبارا منذ حينها وحتى الآن بخدمة عملائها عبر شبكة موبايلي.

وأكد "البدران" أن الاتفاقية الجديدة تعد امتداداً للنجاحات السابقة والتي ستستمر لثلاث سنوات قادمة.

من جانبه، قال "مرداد": الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالاً للعلاقة التاريخية بين الشركتين بالإضافة إلى تلبيتها تطلعات ليبارا لتحقيق أهدافها الطموحة لخدمة عملائها واستكمالا لمسيرتها في المنافسة في السوق السعودية.

من ناحيته، أشار نائب الرئيس الأول لمبيعات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة بشركة موبايلي م. ثامر بن عبدالكريم الفدا، إلى أهمية

العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تترجم قوة العلاقة بينهما، راجياً من الله أن تحقق للطرفين الأهداف المعقودة والطموحات المرجوة.

جدير بالإشارة أن شركة ليبارا السعودية أطلقت خدماتها التجارية في ديسمبر 2014م وتعتبر ثاني مشغل لخدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة العربية السعودية، وتطمح في أن تصبح العلامة التجارية الأولى ذات الخبرة في خدمة العملاء في سوق المشغلين الافتراضيين في المملكة مستندة في أعمالها إلى قيم المصداقية والنزاهة.

يشار إلى أن شركة ليبارا تعمل في 10 بلدان، من بينها المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,774
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة