الاتحاد لتوسيع الفارق النقطي أمام الفيحاء.. والحزم يتمسك بفرصة التعاون

في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

على ملعب نادي الباطن، يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره الباطن، في لقاء يشكل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الباطن للهروب من الشبح الذي يطارده في ذيل سلم الترتيب.

في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث والتي تقربه أكثر من مناطق الدفء والأمان.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، يلتقي التعاون بضيفه الحزم، نقاط اللقاء تعد هدفًا كبيرًا للفريقين نظرًا لموقعهم في سلم الترتيب من أجل الهروب من القاع، وكون الفارق 3 نقاط فقط بين الفريقين لصالح التعاون.

ويستضيف متصدر الدوري "الاتحاد" نظيره الفيحاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الاتحاد وسط جماهيره وعلى أرضه يسعى للابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه.

في المقابل يأمل الفيحاء كسب هذه المواجهة والتي تقربه من رباعي المقدمة.