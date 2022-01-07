النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد لتوسيع الفارق النقطي أمام الفيحاء.. والحزم يتمسك بفرصة التعاون

في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

على ملعب نادي الباطن، يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره الباطن، في لقاء يشكل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الباطن للهروب من الشبح الذي يطارده في ذيل سلم الترتيب.

في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث والتي تقربه أكثر من مناطق الدفء والأمان.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، يلتقي التعاون بضيفه الحزم، نقاط اللقاء تعد هدفًا كبيرًا للفريقين نظرًا لموقعهم في سلم الترتيب من أجل الهروب من القاع، وكون الفارق 3 نقاط فقط بين الفريقين لصالح التعاون.

ويستضيف متصدر الدوري "الاتحاد" نظيره الفيحاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الاتحاد وسط جماهيره وعلى أرضه يسعى للابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه.

في المقابل يأمل الفيحاء كسب هذه المواجهة والتي تقربه من رباعي المقدمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد لتوسيع الفارق النقطي أمام الفيحاء.. والحزم يتمسك بفرصة التعاون
سبق

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

على ملعب نادي الباطن، يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره الباطن، في لقاء يشكل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الباطن للهروب من الشبح الذي يطارده في ذيل سلم الترتيب.

في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث والتي تقربه أكثر من مناطق الدفء والأمان.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، يلتقي التعاون بضيفه الحزم، نقاط اللقاء تعد هدفًا كبيرًا للفريقين نظرًا لموقعهم في سلم الترتيب من أجل الهروب من القاع، وكون الفارق 3 نقاط فقط بين الفريقين لصالح التعاون.

ويستضيف متصدر الدوري "الاتحاد" نظيره الفيحاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الاتحاد وسط جماهيره وعلى أرضه يسعى للابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه.

في المقابل يأمل الفيحاء كسب هذه المواجهة والتي تقربه من رباعي المقدمة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:35 AM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
10:41 AM

الاتحاد لتوسيع الفارق النقطي أمام الفيحاء.. والحزم يتمسك بفرصة التعاون

في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,453

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة.

على ملعب نادي الباطن، يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره الباطن، في لقاء يشكل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الباطن للهروب من الشبح الذي يطارده في ذيل سلم الترتيب.

في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث والتي تقربه أكثر من مناطق الدفء والأمان.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، يلتقي التعاون بضيفه الحزم، نقاط اللقاء تعد هدفًا كبيرًا للفريقين نظرًا لموقعهم في سلم الترتيب من أجل الهروب من القاع، وكون الفارق 3 نقاط فقط بين الفريقين لصالح التعاون.

ويستضيف متصدر الدوري "الاتحاد" نظيره الفيحاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الاتحاد وسط جماهيره وعلى أرضه يسعى للابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه.

في المقابل يأمل الفيحاء كسب هذه المواجهة والتي تقربه من رباعي المقدمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,300
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,295
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,707
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,617

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة