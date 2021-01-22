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نائبة جمهورية تُقيم دعوى للمطالبة بعزل "بايدن"

اتهمت الرئيس المنتخب وعائلته بجرائم فساد

أقامت عضو الكونغرس الأمريكي الجمهورية مارجوري تايلور غرين، دعوى تطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وتتهمه وعائلته بارتكاب جرائم فساد.

وقالت "غرين" في تغريدة عبر "تويتر": لقد أقمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور.

ووفق ما نشرته "الإندبندنت"، أضافت "غرين": "بايدن" غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما.

وشنّت هجومًا على حفل تنصيب الرئيس الجديد، بقولها: لقد بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندي.. قيل للناس ألا يشاركوا، ورُفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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نائبة جمهورية تُقيم دعوى للمطالبة بعزل "بايدن"
سبق

أقامت عضو الكونغرس الأمريكي الجمهورية مارجوري تايلور غرين، دعوى تطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وتتهمه وعائلته بارتكاب جرائم فساد.

وقالت "غرين" في تغريدة عبر "تويتر": لقد أقمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور.

ووفق ما نشرته "الإندبندنت"، أضافت "غرين": "بايدن" غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما.

وشنّت هجومًا على حفل تنصيب الرئيس الجديد، بقولها: لقد بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندي.. قيل للناس ألا يشاركوا، ورُفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
05:55 PM

نائبة جمهورية تُقيم دعوى للمطالبة بعزل "بايدن"

اتهمت الرئيس المنتخب وعائلته بجرائم فساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت عضو الكونغرس الأمريكي الجمهورية مارجوري تايلور غرين، دعوى تطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وتتهمه وعائلته بارتكاب جرائم فساد.

وقالت "غرين" في تغريدة عبر "تويتر": لقد أقمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور.

ووفق ما نشرته "الإندبندنت"، أضافت "غرين": "بايدن" غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما.

وشنّت هجومًا على حفل تنصيب الرئيس الجديد، بقولها: لقد بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندي.. قيل للناس ألا يشاركوا، ورُفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف.

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