تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-14
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:49 AM
تنبيه من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.