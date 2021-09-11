النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مَن أول زعيم يتصل بـ"بوش" بعد "هجمات سبتمبر"؟ وماذا قال له؟

وصف الإرهاب بـ"طاعون القرن الحادي والعشرين" والتحدى الوقح

قبل 20 عامًا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس الأميركي جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي ذلك الاتصال أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه وتضامنه، وعن الاستعداد لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وفي الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة اصطدمت اليوم بهجمة لا سابقة لها من جانب الإرهاب الدولي.

وأعرب "بوتين" عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنّى الشفاء للمصابين.

وشدّد "بوتين" على أن "ما جرى للولايات المتحدة يتجاوز الحدود الوطنية، وهو بمثابة التحدي الوقح للإنسانية المتحضرة كلها، وما حصل اليوم يؤكد آنية عرض روسيا لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".

وبعد أن وصف الإرهاب بطاعون القرن الحادي والعشرين، أشار "بوتين" إلى أن روسيا تعرف بالواقع الملموس ما هو الإرهاب، وقال مخاطبًا الشعب الأميركي باسم الشعب الروسي: "نحن معكم، نحن بالكامل نقاسمكم الآلام، وندعمكم تمامًا".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مَن أول زعيم يتصل بـ"بوش" بعد "هجمات سبتمبر"؟ وماذا قال له؟
سبق

قبل 20 عامًا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس الأميركي جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي ذلك الاتصال أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه وتضامنه، وعن الاستعداد لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وفي الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة اصطدمت اليوم بهجمة لا سابقة لها من جانب الإرهاب الدولي.

وأعرب "بوتين" عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنّى الشفاء للمصابين.

وشدّد "بوتين" على أن "ما جرى للولايات المتحدة يتجاوز الحدود الوطنية، وهو بمثابة التحدي الوقح للإنسانية المتحضرة كلها، وما حصل اليوم يؤكد آنية عرض روسيا لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".

وبعد أن وصف الإرهاب بطاعون القرن الحادي والعشرين، أشار "بوتين" إلى أن روسيا تعرف بالواقع الملموس ما هو الإرهاب، وقال مخاطبًا الشعب الأميركي باسم الشعب الروسي: "نحن معكم، نحن بالكامل نقاسمكم الآلام، وندعمكم تمامًا".

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
11:35 AM

مَن أول زعيم يتصل بـ"بوش" بعد "هجمات سبتمبر"؟ وماذا قال له؟

وصف الإرهاب بـ"طاعون القرن الحادي والعشرين" والتحدى الوقح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
4,624

قبل 20 عامًا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس الأميركي جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي ذلك الاتصال أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه وتضامنه، وعن الاستعداد لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وفي الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة اصطدمت اليوم بهجمة لا سابقة لها من جانب الإرهاب الدولي.

وأعرب "بوتين" عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنّى الشفاء للمصابين.

وشدّد "بوتين" على أن "ما جرى للولايات المتحدة يتجاوز الحدود الوطنية، وهو بمثابة التحدي الوقح للإنسانية المتحضرة كلها، وما حصل اليوم يؤكد آنية عرض روسيا لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".

وبعد أن وصف الإرهاب بطاعون القرن الحادي والعشرين، أشار "بوتين" إلى أن روسيا تعرف بالواقع الملموس ما هو الإرهاب، وقال مخاطبًا الشعب الأميركي باسم الشعب الروسي: "نحن معكم، نحن بالكامل نقاسمكم الآلام، وندعمكم تمامًا".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,547
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,913

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة