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مجسمات وتاريخ جاذب للسياح.. إقبال مثالي على فعاليات "الحنيني 6" بعنيزة

مهرجان تحوى جنباته الثقافة والترفيه بمشاركة جهات حكومية وأهلية وخيرية

يحظى مهرجان الحنيني السادس الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بسوق المسوكف الشعبي، بإقبال مثالي من الزوار؛ حيث يستعرض المهرجان مجسمات لمقادير وطريقة صناعة الأكلة الشعبية، إلى جانب عرض مرئي يقدم معلومات مفصلة عن كيفية إعداد الحنيني.

كما يضم المهرجان جناحاً لتاريخ الحنيني التي تعد مــن أهــم المأكولات الشــعبية الشتوية وواحـدة مـن الصناعـات الغذائيـة الواعـدة التـي تشـتهر بهـا منطقـة القصيـم، وجناحاً آخر يحكي عن أكلة الحنيني كمنشـط سـنوي جاذب للسياح والمهتمين.

يُذكر أن المهرجان يحوي فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

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مجسمات وتاريخ جاذب للسياح.. إقبال مثالي على فعاليات "الحنيني 6" بعنيزة
سبق

يحظى مهرجان الحنيني السادس الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بسوق المسوكف الشعبي، بإقبال مثالي من الزوار؛ حيث يستعرض المهرجان مجسمات لمقادير وطريقة صناعة الأكلة الشعبية، إلى جانب عرض مرئي يقدم معلومات مفصلة عن كيفية إعداد الحنيني.

كما يضم المهرجان جناحاً لتاريخ الحنيني التي تعد مــن أهــم المأكولات الشــعبية الشتوية وواحـدة مـن الصناعـات الغذائيـة الواعـدة التـي تشـتهر بهـا منطقـة القصيـم، وجناحاً آخر يحكي عن أكلة الحنيني كمنشـط سـنوي جاذب للسياح والمهتمين.

يُذكر أن المهرجان يحوي فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:02 PM

مجسمات وتاريخ جاذب للسياح.. إقبال مثالي على فعاليات "الحنيني 6" بعنيزة

مهرجان تحوى جنباته الثقافة والترفيه بمشاركة جهات حكومية وأهلية وخيرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عنيزة
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يحظى مهرجان الحنيني السادس الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بسوق المسوكف الشعبي، بإقبال مثالي من الزوار؛ حيث يستعرض المهرجان مجسمات لمقادير وطريقة صناعة الأكلة الشعبية، إلى جانب عرض مرئي يقدم معلومات مفصلة عن كيفية إعداد الحنيني.

كما يضم المهرجان جناحاً لتاريخ الحنيني التي تعد مــن أهــم المأكولات الشــعبية الشتوية وواحـدة مـن الصناعـات الغذائيـة الواعـدة التـي تشـتهر بهـا منطقـة القصيـم، وجناحاً آخر يحكي عن أكلة الحنيني كمنشـط سـنوي جاذب للسياح والمهتمين.

يُذكر أن المهرجان يحوي فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

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04 فبراير
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