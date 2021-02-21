سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27.811.343، فيما بلغ عدد الوفيات 494.008.
كورونا في أمريكا.. 73.468 إصابة و2.549 حالة وفاة خلال 24 ساعة
إجمالي الإصابات بلغ 27.811.343 والوفيات 494.008 أشخاص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27.811.343، فيما بلغ عدد الوفيات 494.008.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
كورونا في أمريكا.. 73.468 إصابة و2.549 حالة وفاة خلال 24 ساعة
إجمالي الإصابات بلغ 27.811.343 والوفيات 494.008 أشخاص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27.811.343، فيما بلغ عدد الوفيات 494.008.