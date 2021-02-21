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كورونا في أمريكا.. 73.468 إصابة و2.549 حالة وفاة خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 27.811.343 والوفيات 494.008 أشخاص

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27.811.343، فيما بلغ عدد الوفيات 494.008.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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كورونا في أمريكا.. 73.468 إصابة و2.549 حالة وفاة خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27.811.343، فيما بلغ عدد الوفيات 494.008.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:29 AM

كورونا في أمريكا.. 73.468 إصابة و2.549 حالة وفاة خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 27.811.343 والوفيات 494.008 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 73.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2.549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27.811.343، فيما بلغ عدد الوفيات 494.008.

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