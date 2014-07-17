"Saudi Racing" يفوز بجولتي نيويورك في ختام بطولة جاكوار I-PACE eTROPHY

في إنجاز سعودي جديد .. و"العيسائي" تصدر ترتيب الفئة الفضية بـ155 نقطة

عبدالملك سرور- سبق: إنجاز سعودي جديد حققه فريق السعودية للسباقات بفوزه في الجولتين الختاميتين التاسعة والعاشرة لبطولة جاكوارI-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية في موسمها الأول 2018/2019 والتي أُقيمت على مضمار سباقات بروكلين بنيويورك الأمريكية، يومي 13 و14 يوليو 2019م.

وكان بندر العيسائي، متصدر الترتيب العام، قد ضمن لقب البطولة للفئة الفضية (برو-آم) في نسختها الأولى بعد فوزه بالجولة التاسعة يوم السبت الماضي، وهو الفوز الخامس له في سلسلة البطولة من أصل 10 جولات، حيث انطلق في المقدمة من بداية السباق وحتى النهاية من دون منافسة ليوسِّع فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني متسابق الفريق الصيني في الترتيب العام إلى أكثر من 24 نقطة؛ ليتم إعلانه بعدها رسميًا بطلاً للفئة الفضية في موسمها الأول 2018/2019.

فاز السائق السعودي أحمد بن خنين بالجولة العاشرة على المضمار نفسه في آخر أيام البطولة يوم الأحد الماضي، بعد منافسة قوية من السائق الصيني ياكي زانج، ليضمن ابن خنين بعدها المركز الثالث في الترتيب العام.

ومع نهاية الجولات العشر للبطولة، تصدّر العيسائي الترتيب العام للفئة الفضية برصيد 155 نقطة، يليه الصيني ياكي زانج من فريق جاكوار الصيني برصيد 136 نقطة، ثم ثالثًا أحمد بن خنين برصيد 117 نقطة.

ومن جهة أخرى، عبّر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة عن فخره واعتزازه بأداء السائقيْن السعودييْن وتحقيقهما اللقب الأول باسم المملكة العربية السعودية في هذه البطولة المهمة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: "يومًا بعد يوم، يثبت الشباب السعودي عزمه وإصراره على حسن تمثيل المملكة في المحافل الدولية المختلفة والسعي وراء البطولة، وأن البطليْن بندر العيسائي وأحمد بن خنين، خيْر مثال على ذلك، وهما أبطال أول موسم من بطولة جاكوار I-PACE eTROPHY".

وأضاف: "تسعى الهيئة العامة للرياضة بتوفير كل الفرص والإمكانات للشباب السعودي، لتنمية مهاراتهم وموهبتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وتشريف العلم السعودي في المجالات المختلفة".

وعبّر الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: "بداية رائعة ونحن فخورون بما حققه أبطال هذا الفريق الذي تم تأسيسه قبيل انطلاق البطولة في أولى جولاتها في الدرعية".

وأضاف: "ثقتنا بالشباب السعودي كبيرة، وقد أثبت كل من بندر العيسائي وأحمد بن خنين بأنهما على قدر المسؤولية، ونموذج مشرف للشباب السعودي".

من جهة أخرى، قال محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة شركة محمد يوسف ناغي للسيارات: "نحن سعداء بهذا الإنجاز، وأشيد بأداء السائقيْن السعودييْن اللذيْن قدما مستوىً مشرفًا في أول بطولة للسيارات الكهربائية".

وأردف:"نحن نفخر بمشاركتنا في دعم الفريق في هذه البطولة الاستثنائية والتي تعتمد على المحافظة على البيئة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 في تمكين الشباب وفتح مجالات مختلفة لهم للإبداع وتنمية مهاراتهم التي ستعود بالنفع على المجتمع ككل".

وشكّلت رعاية الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات لفريق السعودية للسباقات "Saudi Racing"، دعمًا كبيرًا في تسهيل مهام المتسابقيْن السعودييْن، واستعداداتهما للجولات حرْصًا منهما على تحقيق المراكز الأولى واعتلاء المنصات، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.





وتُعد بطولة "eTrophy" فعالية حصرية لسيارات جاكوار I-PACE الكهربائية المعدَّلة، وهي أول سيارة سباق كهربائية بالكامل تم إنتاجها لتتيح للفرق المشاركة فرصة إثبات قدراتها في عالم سباقات السيارات، والمنافسة في بطولات عالمية لا تصحبها انبعاثات ضارة بالبيئة.