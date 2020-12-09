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توجيه وإرشاد "تعليم جدة" تكرم "الزهراني"

بمناسبة انتقاله إلى الشؤون التعليمية بالإدارة

كرمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة مديرها السابق عيسى بن علي الزهراني بمناسبة انتقاله إلى الشؤون التعليمية بالإدارة، وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي وعدد من القيادات التعليمية.

بدوره قدم المدير العام شكره لـ"الزهراني" على جهوده طوال فترة عمله في إدارة التوجيه والإرشاد، داعياً للإدارة الجديدة بالتوفيق والسير نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التوجيه والإرشاد لمصلحة الطلاب والطالبات.

من جهته، شكر "الزهراني" المدير العام على الدعم والاهتمام الذي وجده إبان فترة عمله مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد، وقدم شكره لزملائه على ما قاموا به من جهود في الارتقاء بمسيرة العمل وتجويده في إدارة التوجيه والإرشاد والحفاوة والتكريم الذي وجده منهم بعد انتقاله منها، مؤكداً أن العمل معهم كان نموذجاً يحتذى به كفريق بتحقق الكثير من الإنجازات.

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توجيه وإرشاد "تعليم جدة" تكرم "الزهراني"
سبق

كرمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة مديرها السابق عيسى بن علي الزهراني بمناسبة انتقاله إلى الشؤون التعليمية بالإدارة، وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي وعدد من القيادات التعليمية.

بدوره قدم المدير العام شكره لـ"الزهراني" على جهوده طوال فترة عمله في إدارة التوجيه والإرشاد، داعياً للإدارة الجديدة بالتوفيق والسير نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التوجيه والإرشاد لمصلحة الطلاب والطالبات.

من جهته، شكر "الزهراني" المدير العام على الدعم والاهتمام الذي وجده إبان فترة عمله مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد، وقدم شكره لزملائه على ما قاموا به من جهود في الارتقاء بمسيرة العمل وتجويده في إدارة التوجيه والإرشاد والحفاوة والتكريم الذي وجده منهم بعد انتقاله منها، مؤكداً أن العمل معهم كان نموذجاً يحتذى به كفريق بتحقق الكثير من الإنجازات.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:55 PM

توجيه وإرشاد "تعليم جدة" تكرم "الزهراني"

بمناسبة انتقاله إلى الشؤون التعليمية بالإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة مديرها السابق عيسى بن علي الزهراني بمناسبة انتقاله إلى الشؤون التعليمية بالإدارة، وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي وعدد من القيادات التعليمية.

بدوره قدم المدير العام شكره لـ"الزهراني" على جهوده طوال فترة عمله في إدارة التوجيه والإرشاد، داعياً للإدارة الجديدة بالتوفيق والسير نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التوجيه والإرشاد لمصلحة الطلاب والطالبات.

من جهته، شكر "الزهراني" المدير العام على الدعم والاهتمام الذي وجده إبان فترة عمله مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد، وقدم شكره لزملائه على ما قاموا به من جهود في الارتقاء بمسيرة العمل وتجويده في إدارة التوجيه والإرشاد والحفاوة والتكريم الذي وجده منهم بعد انتقاله منها، مؤكداً أن العمل معهم كان نموذجاً يحتذى به كفريق بتحقق الكثير من الإنجازات.

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