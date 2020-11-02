النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يربط المطار بحي المنسك.. "تركي بن طلال" يستعرض مشروع ‏طريق "مرحبًا ألف"

اطلع على جدولة المشروع وأعماله فيما تعكف أمانة عسير على إنجاز ما تبقى منه

استعرض أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، المدة المتبقية من أعمال طريق "مرحبًا ألف"، الذي تعكف أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.

واطلع أمير منطقة عسير على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وما تم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ما قبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.

ويأتي مشروع طريق مرحبًا ألف، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، إذ انطلقت رؤية المشروع في يناير من العام الماضي بتوجيه وإشراف الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير المنطقة من خلال ورشة عمل حضرها مديرو الإدارات الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني، وذلك لخلق نماذج وقدوات يُحتذى بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يربط المطار بحي المنسك.. "تركي بن طلال" يستعرض مشروع ‏طريق "مرحبًا ألف"
سبق

استعرض أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، المدة المتبقية من أعمال طريق "مرحبًا ألف"، الذي تعكف أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.

واطلع أمير منطقة عسير على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وما تم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ما قبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.

ويأتي مشروع طريق مرحبًا ألف، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، إذ انطلقت رؤية المشروع في يناير من العام الماضي بتوجيه وإشراف الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير المنطقة من خلال ورشة عمل حضرها مديرو الإدارات الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني، وذلك لخلق نماذج وقدوات يُحتذى بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
09:33 PM

يربط المطار بحي المنسك.. "تركي بن طلال" يستعرض مشروع ‏طريق "مرحبًا ألف"

اطلع على جدولة المشروع وأعماله فيما تعكف أمانة عسير على إنجاز ما تبقى منه

A A A
محمد طيران - الرياض
2
9,025

استعرض أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، المدة المتبقية من أعمال طريق "مرحبًا ألف"، الذي تعكف أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.

واطلع أمير منطقة عسير على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وما تم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ما قبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.

ويأتي مشروع طريق مرحبًا ألف، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، إذ انطلقت رؤية المشروع في يناير من العام الماضي بتوجيه وإشراف الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير المنطقة من خلال ورشة عمل حضرها مديرو الإدارات الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني، وذلك لخلق نماذج وقدوات يُحتذى بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,464
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,939

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة