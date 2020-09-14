انطلاق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية برنية

تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية، غداً الثلاثاء، حملة التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية.
وتشمل حملة التطعيم الممارسين الصحيين لجميع مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة بمن فيهم مرضى الأمراض المزمنة والربو الشعبي وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي، وضعف المناعة المكتسبة الوراثية، والنساء الحوامل خلال فترة الإنفلونزا الموسمية، والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وكذلك كبار السن فوق 65 عاماً.
تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية، غداً الثلاثاء، حملة التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية.
وتشمل حملة التطعيم الممارسين الصحيين لجميع مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة بمن فيهم مرضى الأمراض المزمنة والربو الشعبي وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي، وضعف المناعة المكتسبة الوراثية، والنساء الحوامل خلال فترة الإنفلونزا الموسمية، والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وكذلك كبار السن فوق 65 عاماً.
تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية، غداً الثلاثاء، حملة التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية.
وتشمل حملة التطعيم الممارسين الصحيين لجميع مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة بمن فيهم مرضى الأمراض المزمنة والربو الشعبي وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي، وضعف المناعة المكتسبة الوراثية، والنساء الحوامل خلال فترة الإنفلونزا الموسمية، والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وكذلك كبار السن فوق 65 عاماً.