انطلاق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية برنية

جميع الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة

تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية، غداً الثلاثاء، ‏حملة التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية.

وتشمل حملة التطعيم الممارسين الصحيين لجميع مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة ‏بمن فيهم مرضى الأمراض المزمنة والربو الشعبي وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، ‏وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي، ‏وضعف المناعة المكتسبة الوراثية‏، والنساء الحوامل خلال فترة الإنفلونزا الموسمية، والأطفال من عمر 6 أ‏شهر ‏حتى 5 سنوات، وكذلك كبار السن فوق 65 عاماً.