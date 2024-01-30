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بالفيديو.. طيران الحرس الوطني ينقذ مواطنين احتجزتهم السيول بالحدود الشمالية

أنقذت شخصًا بطريف ونقلت 3 آخرين لمستشفى الأمير عبدالعزيز بعرعر

تمكن طيران الحرس الوطني من إنقاذ عدد من المواطنين المحتجزين في منطقة الحدود الشمالية بسبب الأمطار والسيول المنقولة هناك.

وتفصيلاً، قام طيران الحرس الوطني في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس الاثنين بإنقاذ شخص، حاصرته السيول في محافظة طريف، وتحديدًا جنوب حزم الجلاميد بـ5 كيلومترات، وذلك بعد التنسيق مع الدفاع المدني.

وأثناء الجولة الاستطلاعية في عرعر صباح اليوم الثلاثاء تم رصد 4 مواطنين محتجزين منذ 3 أيام؛ فجرى إنقاذهم، ونقلهم لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

يُشار إلى أن طيران الحرس الوطني يوجد في الشمال عبر ثلاثة مواقع، هي (طريف وعرعر ورفحاء)، ومن مهامه دعم الدفاع المدني في السيول والأمطار والكوارث الطبيعية -لا قدر الله-.

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بالفيديو.. طيران الحرس الوطني ينقذ مواطنين احتجزتهم السيول بالحدود الشمالية
سبق

تمكن طيران الحرس الوطني من إنقاذ عدد من المواطنين المحتجزين في منطقة الحدود الشمالية بسبب الأمطار والسيول المنقولة هناك.

وتفصيلاً، قام طيران الحرس الوطني في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس الاثنين بإنقاذ شخص، حاصرته السيول في محافظة طريف، وتحديدًا جنوب حزم الجلاميد بـ5 كيلومترات، وذلك بعد التنسيق مع الدفاع المدني.

وأثناء الجولة الاستطلاعية في عرعر صباح اليوم الثلاثاء تم رصد 4 مواطنين محتجزين منذ 3 أيام؛ فجرى إنقاذهم، ونقلهم لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

يُشار إلى أن طيران الحرس الوطني يوجد في الشمال عبر ثلاثة مواقع، هي (طريف وعرعر ورفحاء)، ومن مهامه دعم الدفاع المدني في السيول والأمطار والكوارث الطبيعية -لا قدر الله-.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:41 PM

بالفيديو.. طيران الحرس الوطني ينقذ مواطنين احتجزتهم السيول بالحدود الشمالية

أنقذت شخصًا بطريف ونقلت 3 آخرين لمستشفى الأمير عبدالعزيز بعرعر

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
4,125

تمكن طيران الحرس الوطني من إنقاذ عدد من المواطنين المحتجزين في منطقة الحدود الشمالية بسبب الأمطار والسيول المنقولة هناك.

وتفصيلاً، قام طيران الحرس الوطني في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس الاثنين بإنقاذ شخص، حاصرته السيول في محافظة طريف، وتحديدًا جنوب حزم الجلاميد بـ5 كيلومترات، وذلك بعد التنسيق مع الدفاع المدني.

وأثناء الجولة الاستطلاعية في عرعر صباح اليوم الثلاثاء تم رصد 4 مواطنين محتجزين منذ 3 أيام؛ فجرى إنقاذهم، ونقلهم لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

يُشار إلى أن طيران الحرس الوطني يوجد في الشمال عبر ثلاثة مواقع، هي (طريف وعرعر ورفحاء)، ومن مهامه دعم الدفاع المدني في السيول والأمطار والكوارث الطبيعية -لا قدر الله-.

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200 مليون

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