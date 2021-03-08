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"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

أكدت أنها تستند على قاعدة راسخة ومتينة وموضع اهتمام القيادة

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن المرأة السعودية حققت مكانة مرموقة في المجتمع، وأصبحت تنهض بمسؤولياتها كاملة في مختلف مجالات العمل من خلال إسهامها الفعال في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث نوه بدور المرأة السعودية ومساهمتها في دعم جهود التنمية حيث تستند على قاعدة راسخة ومتينة تحفظ حقوقها وواجباتها في إطار الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة وهي موضع اهتمام القيادة الرشيدة.

ومن جانبه، أوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن اليوم العالمي للمرأة هو نافذة تبرز من خلالها جهود وإسهامات المملكة العربية السعودية وبما تتوافق مع برامج الرؤية ٢٠٣٠ م في دعم الأنظمة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية وأمانة العاصمة المقدسة تواكب تنفيذ أهداف الرؤية بتمكين المرأة السعودية العاملة في جميع الإدارات.

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"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية
سبق

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن المرأة السعودية حققت مكانة مرموقة في المجتمع، وأصبحت تنهض بمسؤولياتها كاملة في مختلف مجالات العمل من خلال إسهامها الفعال في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث نوه بدور المرأة السعودية ومساهمتها في دعم جهود التنمية حيث تستند على قاعدة راسخة ومتينة تحفظ حقوقها وواجباتها في إطار الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة وهي موضع اهتمام القيادة الرشيدة.

ومن جانبه، أوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن اليوم العالمي للمرأة هو نافذة تبرز من خلالها جهود وإسهامات المملكة العربية السعودية وبما تتوافق مع برامج الرؤية ٢٠٣٠ م في دعم الأنظمة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية وأمانة العاصمة المقدسة تواكب تنفيذ أهداف الرؤية بتمكين المرأة السعودية العاملة في جميع الإدارات.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:21 PM

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

أكدت أنها تستند على قاعدة راسخة ومتينة وموضع اهتمام القيادة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن المرأة السعودية حققت مكانة مرموقة في المجتمع، وأصبحت تنهض بمسؤولياتها كاملة في مختلف مجالات العمل من خلال إسهامها الفعال في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث نوه بدور المرأة السعودية ومساهمتها في دعم جهود التنمية حيث تستند على قاعدة راسخة ومتينة تحفظ حقوقها وواجباتها في إطار الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة وهي موضع اهتمام القيادة الرشيدة.

ومن جانبه، أوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن اليوم العالمي للمرأة هو نافذة تبرز من خلالها جهود وإسهامات المملكة العربية السعودية وبما تتوافق مع برامج الرؤية ٢٠٣٠ م في دعم الأنظمة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية وأمانة العاصمة المقدسة تواكب تنفيذ أهداف الرؤية بتمكين المرأة السعودية العاملة في جميع الإدارات.

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