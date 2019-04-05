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"الزيني" يحصل على ماجستير إدارة هندسية بتقدير ممتاز

من جامعة لويزيانا تكنولوجي الأمريكية العريقة

حصل المبتعث المهندس عماد محمد زيني، على شهادة الماجستير في تخصص الإدارة الهندسية بتقدير ممتاز، من جامعة لويزيانا تكنولوجي العريقة في ولاية لويزيانا، وتعتبر الجامعة من أرقى الجامعات الأمريكية في قسم الهندسة وتقنية النانو.

وكان المبتعث المهندس عماد محمد زيني قد حصل على شهادة الباكالوريوس بتقدير ممتاز من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من جامعة غرامبلينق في ولاية لويزيانا مع مرتبة الشرف الأولى.

"سبق" تهنئ المهندس عماد محمد زيني، وتتمنى له مزيدًا من التفوق في حياته العلمية والعملية.

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"الزيني" يحصل على ماجستير إدارة هندسية بتقدير ممتاز
سبق

حصل المبتعث المهندس عماد محمد زيني، على شهادة الماجستير في تخصص الإدارة الهندسية بتقدير ممتاز، من جامعة لويزيانا تكنولوجي العريقة في ولاية لويزيانا، وتعتبر الجامعة من أرقى الجامعات الأمريكية في قسم الهندسة وتقنية النانو.

وكان المبتعث المهندس عماد محمد زيني قد حصل على شهادة الباكالوريوس بتقدير ممتاز من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من جامعة غرامبلينق في ولاية لويزيانا مع مرتبة الشرف الأولى.

"سبق" تهنئ المهندس عماد محمد زيني، وتتمنى له مزيدًا من التفوق في حياته العلمية والعملية.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:53 PM

"الزيني" يحصل على ماجستير إدارة هندسية بتقدير ممتاز

من جامعة لويزيانا تكنولوجي الأمريكية العريقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المبتعث المهندس عماد محمد زيني، على شهادة الماجستير في تخصص الإدارة الهندسية بتقدير ممتاز، من جامعة لويزيانا تكنولوجي العريقة في ولاية لويزيانا، وتعتبر الجامعة من أرقى الجامعات الأمريكية في قسم الهندسة وتقنية النانو.

وكان المبتعث المهندس عماد محمد زيني قد حصل على شهادة الباكالوريوس بتقدير ممتاز من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من جامعة غرامبلينق في ولاية لويزيانا مع مرتبة الشرف الأولى.

"سبق" تهنئ المهندس عماد محمد زيني، وتتمنى له مزيدًا من التفوق في حياته العلمية والعملية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,200
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,461
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,174
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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