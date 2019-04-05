"الزيني" يحصل على ماجستير إدارة هندسية بتقدير ممتاز

من جامعة لويزيانا تكنولوجي الأمريكية العريقة

حصل المبتعث المهندس عماد محمد زيني، على شهادة الماجستير في تخصص الإدارة الهندسية بتقدير ممتاز، من جامعة لويزيانا تكنولوجي العريقة في ولاية لويزيانا، وتعتبر الجامعة من أرقى الجامعات الأمريكية في قسم الهندسة وتقنية النانو.

وكان المبتعث المهندس عماد محمد زيني قد حصل على شهادة الباكالوريوس بتقدير ممتاز من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من جامعة غرامبلينق في ولاية لويزيانا مع مرتبة الشرف الأولى.

"سبق" تهنئ المهندس عماد محمد زيني، وتتمنى له مزيدًا من التفوق في حياته العلمية والعملية.

