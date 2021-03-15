أمانة عسير تضع الحريضة على طريق الاستثمار السياحي.. فرصة كبرى

على مساحة 4900 متر.. ودعت الراغبين في المنافسة للاطلاع على التفاصيل

كشفت منصة أمانة منطقة عسير عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق 4 نجوم في الواجهة البحرية بالحريضة؛ لاستقطاب الراغبين في مجال الاستثمار بالخدمات الفندقية والسياحية، تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة فندق من فئة 4 نجوم، والخدمات الفندقية والسياحية على مساحة إجمالية 4900 متر مربع ولمدة 35 عاماً.

وتقع الحريضة على طريق البحر بين جدة وجازان، وتبعد عن مدينة أبها بمسافة 120 كم.

وأوضح الدكتور أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن مثل هذه الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين يأتي ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في عسير، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة للسكان، وتقديم خيارات متعددة للزوار.

ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار والمنافسة على الفرصة بالاطلاع على التفاصيل والمشاركة بالمزايدات العامة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص".