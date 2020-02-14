النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد حفل ختام "عقل".. تأهيل 30 شاباً معاقاً فكرياً لسوق العمل

برنامج ضمن "سعي" تدعمه مؤسسة الملك خالد.. "فعاليات وتكريم"

اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي الماضي؛ بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية.

أقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي عامة والمهتمين بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص.

تضمن الحفل العديد من الفقرات بدءاً بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، وشكر الداعمين لها.

ثم كلمة لمدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض -راعي الحفل - الدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي.

وشدد "السيالي" على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات، فيما كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدون منها والداعمون لها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد حفل ختام "عقل".. تأهيل 30 شاباً معاقاً فكرياً لسوق العمل
سبق

اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي الماضي؛ بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية.

أقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي عامة والمهتمين بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص.

تضمن الحفل العديد من الفقرات بدءاً بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، وشكر الداعمين لها.

ثم كلمة لمدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض -راعي الحفل - الدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي.

وشدد "السيالي" على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات، فيما كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدون منها والداعمون لها.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
06:04 PM

شاهد حفل ختام "عقل".. تأهيل 30 شاباً معاقاً فكرياً لسوق العمل

برنامج ضمن "سعي" تدعمه مؤسسة الملك خالد.. "فعاليات وتكريم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
78

اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي الماضي؛ بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية.

أقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي عامة والمهتمين بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص.

تضمن الحفل العديد من الفقرات بدءاً بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، وشكر الداعمين لها.

ثم كلمة لمدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض -راعي الحفل - الدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي.

وشدد "السيالي" على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات، فيما كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدون منها والداعمون لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة