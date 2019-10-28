انتقال تشغيل رحلات السعودية إلى "أثينا" للصالة الجديدة بمطار المؤسس

الأسبوع المقبل تنتقل روما وفرانكفورت وجنيف وميونخ وميلان وفيينا

بدأت الخطوط السعودية ابتداءً من اليوم الاثنين 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019م تشغيل رحلات القدوم والمغادرة بين جدة وأثينا عبر الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك في إطار الانتقال التدريجي لتشغيل رحلات الناقل الوطني إلى (صالة 1)، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ويشهد الأسبوع القادم انتقال رحلات 6 وجهات دولية في قارة أوروبا للصالة الجديدة تشمل كلاً من: روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، وفيينا، وسيتبع ذلك في قادم الأيام المزيد من الوجهات الدولية للصالة الجديدة، كما ستنتقل رحلات الناقل الوطني للمحطات الرئيسية والتي تضم الرياض، الدمام، المدينة المنورة، والقصيم إلى الصالة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتفع عدد الوجهات الدولية التي يتم تشغيل رحلاتها حالياً عبر الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى 8 وجهات دولية إلى جانب 21 وجهة داخلية، وتتم عملية الانتقال بسلاسة وانسيابية وفق خطة استراتيجية لنقل العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على سير الرحلات، حيث تم توفير كل الإمكانات البشرية والآلية اللازمة للتشغيل، مع الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للضيوف، وتطوير وتحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات الضيوف بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للمطار الجديد.

وتشمل الوجهات الدولية التي انتقل تشغيل رحلاتها في القدوم والمغادرة إلى الصالة الجديدة بمطار المؤسس إلى جانب أثينا كل من أبو ظبي، البحرين، مسقط، أربيل، شرم الشيخ، عمّان، والإسكندرية، أما الرحلات الداخلية فتضم عرعر، القريات، القيصومة، طريف، تبوك، الوجه، العلا، ينبع، الباحة، الهفوف، الدوادمي، جازان، الطائف، وشروره، بيشة، حائل، رفحاء، الجوف، وادي الدواسر، نجران، وأبها.

وتضم صالة "السعودية" في المطار الجديد 64 منصة لخدمة الضيوف و32 جهاز للخدمة الذاتية، كما تستقبل أحدث صالات الفرسان ضيوفها على درجتي "الأعمال" و"الأولى" وأعضاء برنامج الفرسان الذهبي والفضي والتي تتسم بالتصميم الفريد والراقي بما يعكس النقلة الكبيرة التي تشهدها "السعودية" حيث يحظى الضيوف بخدمات مميزة ومبتكرة.