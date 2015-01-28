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"الصحة": تسجيل 253 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

دولة أوروبية تشهد "مرحلة مخيفة" من جائحة "كورونا"

رئيس وزراء البرتغال: الوضع لن يتحسن قبل أسابيع

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن بلاده تمر بمرحلة مروعة من جائحة فيروس كورونا، محذراً من أن الأمور لن تبدأ في التحسن قبل أسابيع، وأن المساعدة المتوقعة من الخارج محدودة.

وسجلت البرتغال حتى الآن 668951 إصابة مؤكدة و11305 وفيات بالمرض. وسجلت، يوم الأربعاء، عدداً قياسياً لوفيات المرض في يوم واحد بلغ 293.

قال "كوستا" لمحطة "تي.في.آي": إن الوضع ليس "سيئا" بل "فظيعا".

وأضاف رئيس الوزراء: لا جدوى من توهم أننا لا نواجه المرحلة الأسوأ.. وتلك المرحلة الأسوأ ستظل باقية لبضعة أسابيع أخرى، هذا شيء مؤكد.

وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده تدهورت لأسباب منها تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمكافحة الجائحة في الفترة بين عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية ومنها أيضا تفشي سلالة جديدة من الفيروس شديدة العدوى رصدت للمرة الأولى في بريطانيا.

جدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنها تعتزم إرسال خبراء طبيين عسكريين إلى البرتغال؛ لمعرفة نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه، لكن "كوستا" حذر من أن ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين لا يمكنهم فعل الكثير في هذا الموقف.

فيروس كورونا الجديد

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دولة أوروبية تشهد "مرحلة مخيفة" من جائحة "كورونا"
سبق

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن بلاده تمر بمرحلة مروعة من جائحة فيروس كورونا، محذراً من أن الأمور لن تبدأ في التحسن قبل أسابيع، وأن المساعدة المتوقعة من الخارج محدودة.

وسجلت البرتغال حتى الآن 668951 إصابة مؤكدة و11305 وفيات بالمرض. وسجلت، يوم الأربعاء، عدداً قياسياً لوفيات المرض في يوم واحد بلغ 293.

قال "كوستا" لمحطة "تي.في.آي": إن الوضع ليس "سيئا" بل "فظيعا".

وأضاف رئيس الوزراء: لا جدوى من توهم أننا لا نواجه المرحلة الأسوأ.. وتلك المرحلة الأسوأ ستظل باقية لبضعة أسابيع أخرى، هذا شيء مؤكد.

وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده تدهورت لأسباب منها تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمكافحة الجائحة في الفترة بين عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية ومنها أيضا تفشي سلالة جديدة من الفيروس شديدة العدوى رصدت للمرة الأولى في بريطانيا.

جدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنها تعتزم إرسال خبراء طبيين عسكريين إلى البرتغال؛ لمعرفة نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه، لكن "كوستا" حذر من أن ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين لا يمكنهم فعل الكثير في هذا الموقف.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:22 PM

دولة أوروبية تشهد "مرحلة مخيفة" من جائحة "كورونا"

رئيس وزراء البرتغال: الوضع لن يتحسن قبل أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن بلاده تمر بمرحلة مروعة من جائحة فيروس كورونا، محذراً من أن الأمور لن تبدأ في التحسن قبل أسابيع، وأن المساعدة المتوقعة من الخارج محدودة.

وسجلت البرتغال حتى الآن 668951 إصابة مؤكدة و11305 وفيات بالمرض. وسجلت، يوم الأربعاء، عدداً قياسياً لوفيات المرض في يوم واحد بلغ 293.

قال "كوستا" لمحطة "تي.في.آي": إن الوضع ليس "سيئا" بل "فظيعا".

وأضاف رئيس الوزراء: لا جدوى من توهم أننا لا نواجه المرحلة الأسوأ.. وتلك المرحلة الأسوأ ستظل باقية لبضعة أسابيع أخرى، هذا شيء مؤكد.

وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده تدهورت لأسباب منها تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمكافحة الجائحة في الفترة بين عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية ومنها أيضا تفشي سلالة جديدة من الفيروس شديدة العدوى رصدت للمرة الأولى في بريطانيا.

جدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنها تعتزم إرسال خبراء طبيين عسكريين إلى البرتغال؛ لمعرفة نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه، لكن "كوستا" حذر من أن ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين لا يمكنهم فعل الكثير في هذا الموقف.

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