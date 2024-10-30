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"خبير وبائيات بمنظمة الصحة": هذه الفئة مطالبة بالجرعة الثالثة لكورونا قبل الجميع

"الخولي": ما زلنا نكتشف مزيداً حول قوة المناعة لمنتجات اللقاحات حول العالم

أكّد استشاري وخبير الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي؛ أن هناك فئات لا بد لها أن تحصل على الجرعة الثالثة قبل الآخرين، إذ قد تكون هذه الفئات نسبة ضئيلة من السكان في مختلف الدول، لكنها تشكّل الفئات السكانية الأكثر عُرضة للخطر من جرّاء ضعف المناعة، وخصوصاً عندما يكون هناك دليل على ضعف المناعة ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

وبيّن الخولي؛ أن الفئات التي لا يعانون تلك الظروف الصحية يتوقف الأمر حسب توافر اللقاح في الدول، فهم مطالبون بالجرعتين أولاً في الوقت الحالي، خاصة في ظل التفاوت الشديد في التغطية باللقاح.

وأضاف، أنه عندما تكون الإمدادات العالمية محدودة للغاية، وعندما يكون العالم في وضع لم يتلق فيه المليارات من الناس أيّ جرعات بعد، يجب أن نركز على إعطاء الجرعتين الأولى والثانية لمَن لم يحصلوا عليها، لذا ننصح أفراد المجتمع بالحرص على أخذ الجرعتين الأولى والثانية في مواعيدها حتى يكتسبوا المناعة ضد الفيروس الشرس والمزعج.

وقال الدكتور الخولي، وفي الوقت نفسه ما زلنا نكتشف مزيداً حول طول مدة الحماية وقوة المناعة التي تمنحها منتجات اللقاحات المختلفة المضادة لكوفيد-19 عبر مجموعات سكانية مختلفة، وسنقوم بتحديث توصياتنا حسب الحاجة بناءً على أحدث الأدلة، ولكننا في منظمة الصحة العالمية نوصي جميع أفراد المجتمعات بأخذ الجرعتين وعدم التساهل والتراخي، والحرص على تطبيق التدابير الاحترازية حتى لو في حال تخفيف الإجراءات والقيود".

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"خبير وبائيات بمنظمة الصحة": هذه الفئة مطالبة بالجرعة الثالثة لكورونا قبل الجميع
سبق

أكّد استشاري وخبير الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي؛ أن هناك فئات لا بد لها أن تحصل على الجرعة الثالثة قبل الآخرين، إذ قد تكون هذه الفئات نسبة ضئيلة من السكان في مختلف الدول، لكنها تشكّل الفئات السكانية الأكثر عُرضة للخطر من جرّاء ضعف المناعة، وخصوصاً عندما يكون هناك دليل على ضعف المناعة ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

وبيّن الخولي؛ أن الفئات التي لا يعانون تلك الظروف الصحية يتوقف الأمر حسب توافر اللقاح في الدول، فهم مطالبون بالجرعتين أولاً في الوقت الحالي، خاصة في ظل التفاوت الشديد في التغطية باللقاح.

وأضاف، أنه عندما تكون الإمدادات العالمية محدودة للغاية، وعندما يكون العالم في وضع لم يتلق فيه المليارات من الناس أيّ جرعات بعد، يجب أن نركز على إعطاء الجرعتين الأولى والثانية لمَن لم يحصلوا عليها، لذا ننصح أفراد المجتمع بالحرص على أخذ الجرعتين الأولى والثانية في مواعيدها حتى يكتسبوا المناعة ضد الفيروس الشرس والمزعج.

وقال الدكتور الخولي، وفي الوقت نفسه ما زلنا نكتشف مزيداً حول طول مدة الحماية وقوة المناعة التي تمنحها منتجات اللقاحات المختلفة المضادة لكوفيد-19 عبر مجموعات سكانية مختلفة، وسنقوم بتحديث توصياتنا حسب الحاجة بناءً على أحدث الأدلة، ولكننا في منظمة الصحة العالمية نوصي جميع أفراد المجتمعات بأخذ الجرعتين وعدم التساهل والتراخي، والحرص على تطبيق التدابير الاحترازية حتى لو في حال تخفيف الإجراءات والقيود".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
02:05 PM

"خبير وبائيات بمنظمة الصحة": هذه الفئة مطالبة بالجرعة الثالثة لكورونا قبل الجميع

"الخولي": ما زلنا نكتشف مزيداً حول قوة المناعة لمنتجات اللقاحات حول العالم

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,406

أكّد استشاري وخبير الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي؛ أن هناك فئات لا بد لها أن تحصل على الجرعة الثالثة قبل الآخرين، إذ قد تكون هذه الفئات نسبة ضئيلة من السكان في مختلف الدول، لكنها تشكّل الفئات السكانية الأكثر عُرضة للخطر من جرّاء ضعف المناعة، وخصوصاً عندما يكون هناك دليل على ضعف المناعة ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

وبيّن الخولي؛ أن الفئات التي لا يعانون تلك الظروف الصحية يتوقف الأمر حسب توافر اللقاح في الدول، فهم مطالبون بالجرعتين أولاً في الوقت الحالي، خاصة في ظل التفاوت الشديد في التغطية باللقاح.

وأضاف، أنه عندما تكون الإمدادات العالمية محدودة للغاية، وعندما يكون العالم في وضع لم يتلق فيه المليارات من الناس أيّ جرعات بعد، يجب أن نركز على إعطاء الجرعتين الأولى والثانية لمَن لم يحصلوا عليها، لذا ننصح أفراد المجتمع بالحرص على أخذ الجرعتين الأولى والثانية في مواعيدها حتى يكتسبوا المناعة ضد الفيروس الشرس والمزعج.

وقال الدكتور الخولي، وفي الوقت نفسه ما زلنا نكتشف مزيداً حول طول مدة الحماية وقوة المناعة التي تمنحها منتجات اللقاحات المختلفة المضادة لكوفيد-19 عبر مجموعات سكانية مختلفة، وسنقوم بتحديث توصياتنا حسب الحاجة بناءً على أحدث الأدلة، ولكننا في منظمة الصحة العالمية نوصي جميع أفراد المجتمعات بأخذ الجرعتين وعدم التساهل والتراخي، والحرص على تطبيق التدابير الاحترازية حتى لو في حال تخفيف الإجراءات والقيود".

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