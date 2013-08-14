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الكشافة السعودية يرشدون 211 ألف حاج تائه خلال موسم الحج

2500 كشاف عملوا في 16 مركز إرشاد في مشعري عرفات ومنى

تصوير: إبراهيم الفليحي

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى ظهر اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 211107 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 20133 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 190974 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6271 طلعة.

وقال المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد: إن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والتشجيع الذي وجدوه من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 2500 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، وسبعة مراكز في مشعر عرفات إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكشافة السعودية يرشدون 211 ألف حاج تائه خلال موسم الحج
سبق

تصوير: إبراهيم الفليحي

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى ظهر اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 211107 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 20133 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 190974 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6271 طلعة.

وقال المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد: إن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والتشجيع الذي وجدوه من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 2500 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، وسبعة مراكز في مشعر عرفات إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
03:40 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
06:27 PM

الكشافة السعودية يرشدون 211 ألف حاج تائه خلال موسم الحج

2500 كشاف عملوا في 16 مركز إرشاد في مشعري عرفات ومنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - منى
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1,303

تصوير: إبراهيم الفليحي

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى ظهر اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 211107 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 20133 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 190974 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6271 طلعة.

وقال المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد: إن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والتشجيع الذي وجدوه من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 2500 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، وسبعة مراكز في مشعر عرفات إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

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