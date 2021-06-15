"تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف
بلغت المساحة 71.249.84 متراً مربعاً
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".
"تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف
ذياب الشمري
سبق
2021-06-15
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
04:43 PM
"تصفية" تعلن بدء إجراءات بيع مساهمة "الهادي" في القطيف
بلغت المساحة 71.249.84 متراً مربعاً
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها بدأت إجراءات بيع مساهمة الهادي في محافظة القطيف.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71.249.84) متراً مربعاً، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".